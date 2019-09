Wenn man den Mund zu voll nimmt, dann kann das unliebsame Konsequenzen haben. Davon handelt die neue plattdeutsche Komödie der Schenkwaldspielschar, für die die Vorbereitungen in vollem Gange sind.

Wegen Arroganz und Drückebergerei haben es sich ein Mann und dessen Frau selber zuzuschreiben, dass ihnen ihre jeweiligen Chefs den Stuhl vor die Tür setzen und sie von einem auf den anderen Tag auf der Straße stehen. So bitter das für die Betroffenen auch ist, für das Publikum werden diese Rauswürfe höchst amüsante Folgen haben.

„Ehpoor Voss schoolt üm“, so lautet der Titel des von Bernd Kietzke geschriebenen Dreiakters, welchen sich die Schenkwaldspieler in diesem Herbst vor die Brust genommen haben. Die Vorfreude auf einen köstlichen Theaterbesuch, sie kann wieder beginnen. Mit dabei sind diesmal Werner Althoff , Marion Bouma, Uwe Hawes, Rafael Kamlage, Barbara Kock, Michael Löbke, Vicky Mariß, Christiane Schmauck (sie gibt ihr Debut), Nicola Schulze Pröbsting, Norbert Weber und Marianne Nehls (Souffleuse). Adalbert Willeke sorgt als Regisseur dafür, dass die Handlung humorvoll in Szene gesetzt wird.

„Mit den Aufführungen fangen wir diesmal am 8. November an“, erklärt Althoff. Das ist ein Freitag. Bis zum 24. November wird dann drei Wochenenden lang jeden Freitag und Samstag, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntagnachmittag (16 Uhr) gespielt. Dann können die Zuschauer an der verquickten Suche des Ehepaars nach anderweitigen Erwerbsquellen ebenso ihren Spaß haben wie an der neugierigen Nachbarin, die einen Schlüssel zu der Wohnung hat – was aber keiner weiß. Und das nutzt sie schamlos aus: Es wird spioniert, was das Zeug hält…

Den Kartenvorverkauf für das plattdeutsche Lustspiel startet die Schenkwaldspielschar mit einem zentralen Termin am 13. Oktober (Sonntag) von 11 bis 14 Uhr im Spieker auf der Horst. Was dann noch an Karten übrig ist, kann anschließend wie gewohnt bei „my store“ und in der Gaststätte Vollmer erworben werden.