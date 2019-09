Dieses Bild hat Konrad Faber nie aus dem Kopf bekommen: „Mitten in der Nacht stehen plötzlich russische Soldaten im Schlafzimmer von meiner Mutter und mir – mit vorgehaltenen Gewehren“, erinnert sich der 76-Jährige. Das war der Beginn der Vertreibung vom Bauernhof seiner Familie und dem Heimatort Altwaltersdorf in Schlesien (heute Polen). „Raus hier, das gehört jetzt uns“, haben die Soldaten gesagt, erzählt der Sendener. 1946 war Konrad Faber gerade drei Jahre alt, als er, seine Mutter und die anderen etwa 1200 Altwaltersdorfer aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

„Wir hatten nur einen kleinen Koffer dabei, etwas zu essen und einen Kinderwagen, in dem ich transportiert wurde“, erzählt Faber. Der Zug stand schon in Habelschwerdt bereit, um die Menschen in den Westen zu transportieren. „Viehwagons waren das“, erinnert er sich an eine Fahrt, die im westfälischen Ahlen endete. „Von dort wurden wir weiter verteilt“, sagt Faber. Zusammen mit seiner Mutter – Vater Paul war bis 1948 in französische Kriegsgefangenschaft – kam der kleine Junge zunächst nach Ottmarsbocholt.

„Wir waren Vertriebene“, spricht Faber von einem Stigma, „keiner wollte seinen Wohnraum mit fremden Menschen teilen.“ Er sieht sich auch heute noch – über 70 Jahre später – als ein Vertriebener. „Senden ist meine zweite Heimat“, erklärt der Deutsche-Bahn-Pensionär. „Altwaltersdorf ist meine Heimat im Herzen.“ Die Familie fand schließlich einen Sendener Landwirt, der sie aufnahm und bei dem Maria Faber arbeiten konnte.

1955 bekam die Familie ein großes Grundstück am Kanal. „Damals waren wir fast die Einzigen hier an der Siemensstraße“, weiß Faber noch gut. Sein Vater habe sich durch großen Fleiß hochgearbeitet und jeden entbehrlichen Pfennig zur Seite gelegt. So konnten sich die Fabers das Grundstück und den Bau eines Hauses darauf leisten. Obst und Gemüse baute die Familie selber an. Auch Schweine, Kaninchen, Ziegen und Hühner haben sie dort gehalten.

„Wir hatten hier eine gute Gemeinschaft mit anderen Vertriebenen“, erinnert sich Faber an eine tolle Nachbarschaft: So manche Alwaltersdorfer haben sich nach ihrer Ausweisung aus den neuen polnischen Gebieten in Senden wieder gesehen. Getroffen haben sie sich gerne sonntags nach der Heiligen Messe in Ottmarsbocholt.

Vor sechs Jahren war Konrad Faber das letzte Mal in Altwaltersdorf, das heute Stary Waliszów heißt. Die beiden Söhne von Marlies und Konrad Faber waren noch nie in der alten Heimat ihres Vaters. „Sie sind Münsterländer“, sagt Konrad Faber „und haben kein Interesse daran.“ Jetzt hofft er darauf, dass seine beiden Enkel eines Tages die Reise mit ihm zusammen in die Grafschaft Glatz antreten, damit sie sehen, wo ihr Großvater einst geboren wurde.