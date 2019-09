Über einen großen Besucherandrang freuten sich die Mitglieder von Bündnis90/ Die Grünen am Samstagvormittag bei dem Warentauschtag, den sie auch in den letzten beiden Jahren mit viel Engagement organisiert hatten. Bücher, Puzzle, Spielsachen und viele Haushaltswaren und Büromaterialien wechselten im Eingangsbereich der Dreifachhalle ständig den Besitzer, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen.

„Kann ich die Nordic-Walking-Stöcke so mitnehmen?“ staunte ein überraschter Besucher. „Sind noch wie neu“, meinte umgehend der Mann, der diese soeben mitgebracht hatte. Solchen Gesprächen lauschten die Grünen gerne, wurden doch ganz in ihrem Sinne Waren wiederverwertet. Manche Waren schafften es gar nicht auf die Tische, wurden sie doch schon vor der Tür den Besuchern „abgenommen“.

„Die ganze Zeit über gab´s ein Geben und Nehmen“, resümiert Sandra Maaß vom Organisationsteam der Grünen. Schon ab 8 Uhr wurden die Tische mit selbst mitgebrachten, aber nicht mehr benötigten Dingen aus den Haushalten des Teams gut gefüllt. Die Furcht, am Ende blieben zu viele Dinge auf den Tischen liegen, die weggeschmissen werden müssten, bewahrheitete sich nicht. Denn: Selbst noch von dem Wagen, der die Reste zum Wertstoffhof bringen sollte, suchten sich die letzten Besucher Brauchbares heraus, so dass das Wegzuschmeißende durchaus überschaubar blieb, zumal auch die Fundgrube am Wertstoffhof noch damit aufgestockt werden konnte. Die Frage einer Besucherin „kann man das nicht mehrmals im Jahr machen“ ließen die Grünen erst mal unbeantwortet – wohlwissend, dass dies eine zeit- und personalintensive Aktion ist. Aber „neue Mitglieder, die hier oder bei anderen Aktionen gerne mit anpacken möchten“, so Hannes Heemann vom Vorstand des Ortsverbands, „ sind uns jederzeit herzlich willkommen“.