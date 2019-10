Die Erntezeit neigt sich in diesem Jahr dem Ende zu. Zeit, „Danke“ für eine gute Ernte zu sagen. Dazu fand jetzt das alljährliche Erntedankfest statt. Die Landjugend, der landwirtschaftliche Ortsverband und die Landfrauen Senden luden alle Gemeindemitglieder ein, dieses Fest gemeinsam in der St.-Laurentius-Kirche zu feiern.

Schon ein paar Tage vor dem Fest traf sich die Landjugend Senden, um gemeinsam den Erntekranz zu binden. Dieser schmückte – mit Kürbissen, Sonnenblumen und geernteten Zucchini – den Altar. Pfarrer Klemens Schneider betonte in seiner Predigt, dass es in diesem Jahr überall an Regen gefehlt habe. Die Landwirte haben daran besonders zu knacken. „Trotzdem ist es wichtig, mit dem zufrieden zu sein, was geerntet wurde“, betonte der erste Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, Marc Füstmann. „Im Vergleich zur Dürre im letzten Jahr konnten die Sendener Landwirte in diesem Jahr wieder mehr ernten.“ Doch auch jetzt heißt es: Nach der Ernte ist vor der Ernte. Auf den Feldern beginnt nun die Aussaat des Wintergetreides.