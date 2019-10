Zu einer Zauber-Gala laden Michael Sondermeyer und Uwe Schenk alle Freunde der Zauberkunst am 20. Oktober (Sonntag) um 15 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses Senden ein. Staunen, Rätseln, Wundern und Lachen stehen auf dem Programm, wenn die beiden zusammen mit einem Überraschungsgast ihre Show für Erwachsene und Kinder ab dem sechsten Lebensjahr präsentieren.

Michael Sondermeyer machte mit dem Zaubern 1978 sein von Kindesbeinen an ausgeübtes Hobby zum Beruf. Seitdem verblüfft und unterhält er die Menschen bei seinen Auftritten im In- und Ausland. Dabei reicht sein Repertoire vom Kurzauftritt über Walk Acts bis hin zu abendfüllenden Programmen, mit denen er auf renommierten deutschen Kleinkunstbühnen wie dem „Mainzer Unterhaus“ oder dem Kölner „Senftöpfchen“ gastierte. Auch vor Zauber-Fachpublikum ist er mit seinen Programmen ein gern gesehener Gast, heißt es in der Pressemitteilung des Sendener Kulturamtes. So wurde ihm 2003 auf dem Zauberkongress im thüringischen Wurzbach der „Preis für die publikumswirksamste Darbietung“ verliehen.

Uwe Schenk betreibt mit Sondermeyer den einzigen Verlag in Deutschland für Zauberliteratur und -utensilien (Sic-Verlag) in Appelhülsen. Beide veröffentlichten seitdem eine Reihe von Zauberbüchern und entwickeln Zauberkästen für Kinder. Auch er zaubert seit seiner Kindheit und weiß daher genau, welche Tricks angesagt sind.