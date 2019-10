Nicht nur außen, sondern auch im Inneren von Haus Palz sind die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten wieder angelaufen. Denn die Beseitigung der Schadstoffe durch eine Spezialfirma ( WN berichteten ) konnte am vergangenen Freitag endgültig abgeschlossen werden, teilte die Gemeinde Senden am Montag mit. Anschließend sei sicherheitshalber noch einmal die Schadstoffbelastung im Gebäude überprüft worden.

Unter einem Fußboden in Haus Palz war vor zwei Wochen gesundheitsschädlicher teer- und pechhaltiger Klebstoff entdeckt worden. Da es sich um Sondermüll handelt, war die Entsorgung durch eine Fachfirma notwendig geworden. Darum mussten sämtliche Arbeiten von Ehrenamtlichen ausgesetzt werden. Auch Führungen durften in dem Gebäude nicht mehr stattfinden.

„Die Baustelle konnte wieder freigegeben werden. Zusätzlich wurde viel gelüftet, so dass jetzt die Handwerker wieder an die Arbeit gehen konnten“, berichtet Architektin Claudia Grave. Derzeit werde die Baustelle eingerichtet. Dazu wird das Haus (weiter) eingerüstet. Ein Kran ist bereits aufgestellt worden, sodass die Zimmerleute und die Dachdecker am Dach des historischen Gebäudes ihre Arbeit aufnehmen können. „Denn Ziel ist es, möglichst viel der anstehenden Dacharbeiten vor dem Winter erledigen zu können“, erklärt Grave. Nach derzeitigem Stand der Planungen dürfte sich die Umgestaltung zum Bürgerhaus allerdings noch bis in das Jahr 2022 hinziehen.