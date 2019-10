Umwelt- und Klimaschutz war ein Themenkomplex, mit dem sich die Bürgermeister des Kreises Coesfeld am Montag bei ihrer Konferenz im Sendener Rathaus beschäftigten. Konkret ging es um die (verschärfte) Fortsetzung der Aktion „Kein Plastik in der Biotonne“ sowie um die Förderung der Elektromobilität im Kreis Coesfeld.

„Wir setzen bei der Trennung von Biomüll weiterhin auf Aufklärung, werden aber künftig auch kontrollieren und konsequent reagieren“, kündigte Sendens Bürgermeister Sebastian Täger in einem Pressegespräch an. Die Entwicklung sei „nicht mehr hinnehmbar“, da der Biomüll kaum noch verwertbar sei, unterstrich sein Lüdinghauser Amtskollege Richard Borgmann . Laut Auskunft der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) sei der Anteil von Störstoffen im Biomüll von drei bis fünf Prozent vor einigen Jahren aus mittlerweile bis zu 15 Prozent gestiegen. „Ab 2020 werden zwei Mitarbeiter der WBC die Biotonnen auf ordnungsgemäße Befüllung kontrollieren. Ist das nicht der Fall, bleiben die Tonnen stehen“, erläuterte Borgmann. Der Verursacher müsse dann entweder selbst nachsortieren oder einen kostenpflichtigen Sondertransporter anfordern. Es könne nicht angehen, so der Lüdinghauser Bürgermeister, dass das Fehlverhalten Einzelner von der Gesamtheit der Gebührenzahler getragen werde.

Eine positive Zwischenbilanz zogen die Bürgermeister bezüglich der Verbreitung von Ladesäulen für die Elektromobilität im Kreis Coesfeld. „Es ist ein Erfolgsmodell. Zurzeit gibt es 40 öffentliche Ladestationen im Kreis. Und der Anteil der Elektrofahrzeuge steigt deutlich an“, berichtete Borgmann. Das Netz solle weiter verdichtet werden. Gleichwohl sei die Frage der Finanzierung noch offen. Denn die Herstellung einer Station koste rund 5500 Euro, werde aber nur zu 40 Prozent vom Land gefördert.