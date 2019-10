Seit einigen Jahren laden sich die evangelischen Kirchengemeinden des Südkreises gegenseitig ein, um einen gemeinsamen Erntedankgottesdienst zu feiern. Am vergangenen Sonntag war die Sendener Friedenskirchengemeinde an der Reihe. Und die „Ernte“ an Gästen aus Senden, Lüdinghausen, Seppenrade, Ascheberg, Drensteinfurt, Nordkirchen, Südkirchen und Olfen fiel üppig aus. Denn das Gemeindehaus an der Steverstraße war voll besetzt, obwohl alle Räume komplett bestuhlt waren, heißt es in einer Mitteilung.

Eigentlich sollte der Gottesdienst im vermeintlich „goldenen Herbst“ im Innenhof von Schloss Senden stattfinden. Doch das launische Wetter ließ dies letztendlich nicht zu. Und so erlebten die Organisatoren im Vorfeld – ähnlich wie die Bauern vor der Ernte – ein Wechslebad der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen. „Unsere Landwirte sind gut, aber wenn das Wetter nicht mitspielt, auch machtlos. Diese Einsicht haben auch alle, die sich auf diesen Tag am Schloss gefreut haben, sehr intensiv gemacht“, heißt es weiter.

Pfarrer Stefan Benecke gab in seiner Begrüßung das Thema vor, das sich durch alle Beiträge wie ein roter Faden zog: „Wir sind hier, um gemeinsam zu danken, zu staunen und zu teilen.“ Ein Projektchor aus allen Gemeinden des Südkreises, unterstützt von einer Band aus Lüdinghausen, und der Posaunenchor setzten dies Motto auch musikalisch um. Theologisch stand die Wundererzählung von der Speisung der 5000 Menschen am See Genezareth im Fokus der Überlegungen.

Pfarrerin Silke Niemeyer aus Lüdinghausen griff den Grundgedanken dieser Erzählung auf. Sie benannte als eines der Probleme unserer Zeit die Ungleichheit der Verteilung der Güter dieser Erde. Die Aufforderung Jesu an seine Jünger vor 2000 Jahren lautete: „Gebt ihr ihnen zu essen und fragt nicht, ob es reicht?“ Diesen Auftrag gab sie an die heutigen Zuhörer wörtlich weiter. Dann könnte es vielleicht auch heißen: „Kümmert euch um die Gestrandeten der Seawatch, dann können wir uns auch um die Gestrandeten von Thomas Cook mühen“, heißt es in der Mitteilung.

Mit dem Teilen des herumgereichten Brotes und dem Segen schloss der Gottesdienst, der mit einem Imbiss im Foyer abgerundet wurde. Pfarrer Benecke hatte dann noch einen Trost für die auswärtigen Gäste, die sich auf das Schloss gefreut hatten: Schlossverein und Kirchengemeinde würden sich gemeinsam mühen, dass das Schloss auch in Zukunft noch in Senden steht und besucht werden kann.