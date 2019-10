„Der besten Idee meine Stimme“

Wenn der Rat am Dienstag zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammenkommt, dann könnte der erste Blick trügen. Denn obschon sich dieselben Gesichter in dem Gremium finden, hat sich die Zusammensetzung des Gemeindeparlamentes verändert: Rolf Laukemper gehört nicht mehr der CDU-Fraktion an. Er hat zum 1. August seinen Austritt aus der Partei erklärt. Sein Ratsmandat, das er mit 62,3 Prozent als Direktkandidat im Wahlbezirk 15 (Davertschule Ottmarsbocholt) geholt hat, übt der 44-Jährige noch aus, bis am 13. September 2020 die Legislaturperiode endet.

Komplett frei sein in Entscheidungen

„Ich möchte frei sein in meinen Entscheidungen – komplett.“ So begründet Laukemper, der 2013 als Nachrücker das Mandat im Rat übernommen hat, seinen Abschied von der CDU . Der Versicherungsfachmann, der in der Venne wohnt, leitet damit seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik ein. Denn wenn im kommenden September neu gewählt wird, hat Laukemper keine Ambitionen, seinen Hut abermals in den Ring zu werfen. „Mehr Zeit für die Familie“ ist ein Motiv dafür, die Prioritäten anders zu setzen. Auch beruflich bleibe ihm mehr „Luft“, wenn die Sitzungen der parlamentarischen Gremien und die vorbereitenden Treffen der Fraktion entfallen.

Gewichte im Rat verschieben sich

Seine bisherigen Kollegen, räumt das Ex-CDU-Mitglied ein, waren überrascht über seinen Schritt. Der die Gewichte im Rat verschiebt: Die bisherige Mehrheitsfraktion verringert sich um einen auf 17 Sitze – ein Patt mit der „Opposition“, die SPD (sieben), Grüne (vier), UWG (drei), FDP (zwei) und Laukemper bilden. Der sich aber gegen eine solche Lagerbildung verwehrt: „Ich wollte nicht das Zünglein an der Waage sein.“ Diese Rolle könnte jetzt dem Bürgermeister zufallen, der ebenfalls ein Stimmrecht besitzt und nicht immer im Konsens mit der CDU-Fraktion votiert hat.

Keinen Keil treiben lassen

Einen Keil zu treiben zwischen dem „Abtrünnigen“ und seiner bisherigen Mannschaft – für diese Dramaturgie gibt Laukemper im WN-Gespräch keinen Anlass. Er scheide im Frieden mit seinen Kollegen. Weder habe es persönliche noch Gründe in der Fraktionsführung gegeben, die den Kommunalpolitiker jetzt animieren, sein eigenes Ding zu machen. Es sei kein Druck ausgeübt worden, beteuert Laukemper, der gesteht, dass es aber für ihn selbst wichtig erschien, das einheitliche Bild der Fraktion zu wahren. Ohne diese sich selbst auferlegte Haltung hätte er wohl ein paar Mal anders entschieden. Auch bundespolitisch hadere er bei manchen Themen mit der CDU.

Jetzt werde er, ohne sich einer anderen Fraktion anzuschließen, „der besten Idee meine Stimme geben“, so der gelernte Koch und Hobby-Imker. Während er nicht mehr in Fachausschüssen sitzen werde, will er weiterhin dem Bezirksausschuss Ottmarsbocholt angehören. „Sachen, die mich bewegen, möchte ich voranbringen.“