Der Handelskrieg zwischen China und den USA, der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU und so manch andere weltweite Wirtschaftsentwicklung scheinen weit entfernt vom Münsterland zu sein. Doch am Montag holten ebendiese Themen die Bürgermeister aus dem Kreis Coesfeld ein. Denn bei ihrer Konferenz in Senden ( WN berichteten) stand unter anderem ein Informations- und Gedankenaustausch mit dem IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel auf der Tagesordnung.

„Wir müssen davon ausgehen, dass der große Aufschwung, der auch die Kassen der Städte und Gemeinden gefüllt hat, vorbei sein wird. Brexit und Handelsstreit haben unmittelbare Folgen für die Gemeinden“, resümierte Richard Borgmann , Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz. Darüber hinaus bereite der Fachkräftemangel „große Sorgen“, müssten zugleich die Aufgabe der Digitalisierung sowie der Wohnraumversorgung gelöst werden.

„Eine Wohnraumoffensive wird von der IHK ausdrücklich begrüßt, um Fachkräfte zu bekommen“, betonte Bürgermeister Sebastian Täger, nicht zuletzt mit Blick auf das geplante Sendener Baugebiet „Huxburg“, wo in den nächsten Jahren bis zu 440 Wohneinheiten in Ein-, Mehrfamilien- und Reihenhäusern entstehen sollen (WN berichteten).

Im Zuge der Bürgermeisterkonferenz sei deutlich geworden, dass in den Kommunen die Probleme des Einzelhandels angesichts der übermächtigen Online-Konkurrenz ungelöst seien, konstatierte Borgmann. Die Ortskerne müssten so weiterentwickelt werden, waren sich der Lüdinghauser und der Sendener Bürgermeister einig, dass sie „für Familien zu einem Erlebnis“ (so Borgmann) werden. Täger appellierte an die Bevölkerung, die vorhandenen Angebote in den Städten und Gemeinden konsequent zu nutzen. „Jeder Einzelne ist in der Verantwortung“, sagte er, damit die Ortskerne lebendig bleiben. Er verwies auf die Sendener ISEK-Maßnahmen, die der Attraktivierung und Belebung des Zentrums dienen. Erfolge zeigen sich seit einigen Monaten auf der neu gestalteten Eintracht­straße. Der dorthin verlegte Markt wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen (WN berichteten). Und auch die „Feierabende“ in „Sendens guter Stube“ stießen im Sommer allesamt auf enorme Resonanz.