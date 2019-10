Repair Café in der Edith-Stein-Schule

Senden -

In der Werkstatt der Edith-Stein-Schule wird am Mittwoch (9. Oktober) erneut ein Repair Café angeboten. Gegenstände aus den Bereichen Elektronik, Holz und Fahrrad können gebracht werden und werden – soweit möglich – sofort wieder in Schuss gebracht.