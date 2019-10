Aufbruchstimmung herrscht im Heimatverein. Denn der Vorstand stößt verstärkt für das Miteinander der Generationen in einem lebens- und liebenswerten Senden ins Horn. Der von Agnes Wiesker, Karl Schulze Höping, Martin Lütkemann und Gertrud Oelerich organisierte Sendener Mittsommer, die Unterstützung der Geschäftsleute beim „Heimat shoppen“ sowie der ehrenamtliche Arbeitseinsatz für das entstehende Bürgerhaus Palz sind nur drei Beispiele aus jüngster Zeit. Doch auch die Jugendarbeit rückt verschärft in den Fokus. So ist für den Sendener Nachwuchs unter anderem eine Baumpflanzaktion am 30. November (Samstag) geplant.

„Wir stellen Bäume kostenlos zur Verfügung, für die Kinder und Jugendliche Patenschaften und Pflege übernehmen sollen“, berichtet Schulze Höping. Er hofft, dass auf diese Weise ein Stück Heimatverbundenheit bei den Sprösslingen nach und nach heranwächst.

Dazu dient auch eine bereits laufende Aktion des Heimatvereins: In den vergangenen Wochen war der stellvertretende Vorsitzende in der Rolle eines historischen Nachtwächters gemeinsam mit „Schutzmann“ Willi Oelerich und „Kiepenkerl“ Klaus Ehr mit den drei vierten Klassen der Bonhoefferschule on Tour. „Wir haben die Kinder durch den Ort geführt und ihnen auf verständliche Weise die Entstehungsgeschichte Sendens erklärt“, berichtet Schulze Höping. Diese Aktion sei im vergangenen Jahr mit den dritten und vierten Jahrgängen der Marienschule gestartet worden und soll fortgesetzt werden. „Wir stoßen bei Schülern und Lehrern auf großes Interesse. Das geht Hand in Hand. Auf Wunsch würden wir das Angebot auch auf die weiterführenden Schulen ausweiten“, hebt das Vorstandsmitglied hervor.

Gleichwohl hat der Heimatverein Senden auch die anderen Generationen im Blick. Dreh- und Angelpunkt ist das Haus Palz, das in den nächsten beiden Jahren in Kooperation mit der Gemeinde zu einer Begegnungsstätte für alle Bevölkerungsgruppen saniert, restauriert und gestaltet werden soll. Bisher wurden dazu schon 1273 ehrenamtliche Stunden „Hand- und Spanndienste“ geleistet.

Neben der Jugendarbeit und dem Einsatz für das „Wir-Gefühl“ in Senden fällt der „Begegnung mit der Landwirtschaft“ ein besonders hoher Stellenwert zu. „Wir pflegen gute Kontakte und haben sowohl zu konventionell produzierenden Höfen als auch zur Bio-Landwirtschaft Touren durchgeführt“, betont Schulze Höping das „breit aufgestellte Interesse des Heimatvereins“ zu aktuellen lokalen, regionalen und überregionalen Themen. Augenzwinkern fügt er hinzu. „Vergnügungsfahrten gehören natürlich auch zu unserem Programm.“