Kennenlernen mit Option auf längere Beziehung

Nicht bei jedem Date funkt´s. Bei Luca Müller und dem Kran-Bauer Klaas könnte aber eine längere Beziehung aus dem ersten Treffen entstehen. Der Neuntklässler der Geschwister-Scholl-Schule kann sich vorstellen, eine Ausbildung bei dem Ascheberger Spezialhersteller zu absolvieren. Luca möchte nicht im Büro sitzen. „Ich will was machen“, sagt der Realschüler, der mit einem Job im Handwerk liebäugelt. Ein Praktikum hat er gleich angeboten bekommen, als er am Donnerstag – wie alle Neunt- und Zehntklässler von Edith-Stein- und Geschwister-Scholl-Schule – beim Azubi-Speed-Dating 2019 seine Stationen in der Sporthalle II am Cabrio-Bad absolvierte.

Azubi-Speed-Dating in Senden 1/11 Interesse auf Kontaktaufnahme besteht beiderseitig: Rund 30 Firmen und Institutionen stellten sich Neunt- und Zehnklässlern der Edith-Stein- und Geschwister-Scholl-Schule vor, darunter auch die Gemeinde Senden. Foto: di

Der Appelhülsener Maschinenbauer Meypack war auf der Messe vertreten. Foto: di

Heimische Betriebe und Einrichtungen wie die Uni oder das St.-Franziskus-Krankenhaus zeigten Präsenz. Foto: di

Auch überregionale Filialisten waren vertreten. Foto: di

Elektro Scharmann nutzt die Chance, den Beruf des Elektronikers vorzustellen. Foto: di

Die Uni-Münster bietet eine Vielzahl von Ausbildungsberufen an. Foto: di

Impressionen vom Azubi-Speed-Dating Foto: di

Claudia Möller stellt das moderne Orthopädieschuhmacher-Handwerk vor. Foto: di

Erster Eindruck zählt – auf beiden Seiten

Die persönliche Begegnung mit den Firmen erleichtere es, die richtigen Berufsfelder und die passende Firma zu finden. „Man hat direkt Kontakt zu den Leuten“, lobt Luca Müller, der diesen Weg „besser“ findet, als auf Firmenhomepages durch die virtuelle Wirtschaftswelt zu surfen. Das bestätigt Lukas Wittenbrink, ebenfalls Neuntklässler, der bei Meypack, Entwickler individueller Verpackungsmaschinen, ein „Date“ hatte. Elke Baumeister aus der Personalabteilung und Christoph Diekamp, Mechatroniker-Ausbilder, wissen die persönlichen Kontakte, die um die zehn Minuten dauern, ebenfalls zu schätzen. „Das ist ein gutes Mittel, einen ersten Eindruck zu bekommen“, resümiert Baumeister. Ob der Beruf dann zu Neigungen und Talenten passt, zeige sich im Praktikum als Zwischenetappe zum Abschluss eines Ausbildungsvertrags, ergänzt Diekamp.

Nachwuchsmangel trifft alle Branche

Das Dating-Interesse besteht beiderseits. Denn nicht nur die Schüler müssen die Perspektiven „checken“, die sich nach dem Pauken in der Schule bieten. Auch die Firmen suchen händeringend Nachwuchs. Dies gelte – wenn auch in unterschiedlichem Maße – für alle Branchen, so die kommunalen Wirtschaftsförderer Melanie Baßenhoff und Niklas Esser, die ebenfalls auf der Messe mit ihren rund 30 Ausstellern Kontakte pflegten. „Es wird jedes Jahr schwieriger“, pflichtete Michael Heimann, Metallbaumeister im elterlichen Betrieb, bei, dass Nachwuchs-Akquise eine Herausforderung bedeute. Die Firmen nehmen die Messepräsenz deshalb ernst – ob heimischer Handwerksbetrieb oder BASF Coating und Uni Münster.