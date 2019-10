Ein Chemieunfall in der Gesamtschule Nordkirchen – so lautete das Szenario einer Großübung, die am Samstag nicht nur die freiwillige Feuerwehr Nordkirchen in Schach hielt, sondern auch den ABC-Zug des Kreises Coesfeld und die Einsatzeinheit drei (Süd) des Katastrophenschutzes. Auch Kräfte des Roten Kreuzes aus Senden rückten aus.

Insgesamt haben über 200 Personen an der Übung teilgenommen. Die Feuerwehr Nordkirchen war mit ihrem gesamten Löschzug aus allen Ortsteilen beteiligt. Die gesamte Einsatzeinheit drei vom Kreis Coesfeld, die von den DRK-Ortsvereinen Lüdinghausen und Seppenrade, Herbern Nordkirchen und Senden gestellt wird.

„ Solche Übungen sind wichtig, um das Zusammenspiel der Hilfsorganisationen zu optimieren. Solche Übungen sind wichtig, um das Zusammenspiel der Hilfsorganisationen zu optimieren. “ Richard Schneider, Rotkreuzleiter Senden

Auch Einsatzkräfte aus Senden nahmen an der Übung teil und kümmerten sich im Sanitätsbereich um die Versorgung der Verletzten. Zusätzlich waren sie mit dem Rettungswagen des Ortsvereins auch als Realversorger vor Ort: Im Falle eines wirklichen Unfalls eines der Übungsteilnehmer wären sie aus der Übung abgezogen worden, um die verletzte Person zu behandeln. Dieser Fall trat zum Glück jedoch nicht ein.

„Solche Übungen sind wichtig für uns, vor allem um das Zusammenspiel der verschiedenen Hilfsorganisationen zu optimieren und im Ernstfall einen reibungslosen Ablauf zu haben. Das hat in Nordkirchen wunderbar geklappt“, lautet das Resümee von Richard Schneider, Rotkreuzleiter im Ortsverein Senden.