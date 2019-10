„Gut Ritt“ hieß es, als die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Senden am Samstag mit 16 Pferden und Ponys sowie zwei Kutschen zur Fuchsjagd aufbrachen. Zuvor hatten sich alle bei einem gemeinsamen Frühstück gestärkt, das die Fuchsmajore des vergangenen Jahres, Verena Janning und Hanna Reinermann , spendiert hatten. Bei strahlendem Sonnenschein führte der Ritt unter Führung von Master Stefan Kleuter durch die Venne in Richtung Ottmarsbocholt, heißt es in einer Mitteilung.

Das traumhafte Wetter lockte nicht nur die Reiter auf ihre Rösser – auch zahlreiche Familienmitglieder und Freunde des Vereins begleiteten die Kolonne auf ihren Fahrrädern. Eine Pause gönnten sich alle am Hartz Büschken, um dann in Ottmarsbocholt bei Familie Janning länger Rast zu machen. Gegen 14 Uhr kamen Reiter und Pferde gut gelaunt wieder an der Vereinsanlage an, um sich der Krönung des Tages zu widmen: dem Fuchsschwanzgreifen.

Hanna Reinermann machte es den Jägern schwer: Viele Wendungen und hohes Tempo hielten die Angreifer fern. Doch Felix Steinkamp hatte mit seinem Pony John Wayne am Ende den längeren Atem und schnappte sich den Fuchsschwanz. Bei den Pferden griff Lara Kleuter am Ende beherzt zu und konnte sich dank der Unterstützung durch die anderen Reiter den Fuchsschwanz und damit den Titel des Fuchsmajores von Verena Janning schnappen. Geehrt wurden die neuen Majore abends auf dem Reiterball, der auf Hof Kleimann stattfand. Für nostalgische Erinnerungen und eine Auflockerung sorgten Bilder der Fuchsjagden der vergangenen Jahre, die auf einer Leinwand gezeigt wurden.