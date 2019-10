Heimat ist für Dirk Frerichmann alles andere, als eine leere Worthülse oder ein antiquierter Begriff. Heimat ist für ihn der Nährboden in dem sowohl seine künstlerische Inspiration als auch sein Verhältnis zum Leben und zu den Menschen wurzeln. Denn der 42-jährige Vater einer siebenjährigen Tochter und eines neunjährigen Sohnes lebt seit seiner Geburt in Senden und ist seinem Heimatort bis heute ganz bewusst treu geblieben. „Ich bin froh, dass meine Kinder hier ähnlich aufwachsen können, wie ich selbst“, sagt der freiberufliche Fotograf und Grafikdesigner.

Diese Verbundenheit mit der Heimat möchte Frerichmann auch mit seinem mittlerweile fünften großformatigen Fotokalender „Senden 2020“ auf künstlerische Weise zum Ausdruck bringen. Aus ungewöhnlichen Perspektiven setzt er mit stimmungsvoller Licht- und Farbgestaltung Altbekanntes auf neue, reizvolle Weise in den Fokus des Betrachters – einen Wald in Schölling, ein Feld in Gettrup oder die „Alte Fahrt“ zum Beispiel.

„Der Kanal, die Stever, das Venner Moor: Ich habe hier in Senden einen schnellen Zugriff auf Natur und Lebensqualität, abseits von Kneipen und Kommerz“, umreißt Frerichmann eine besondere Qualität des nach wie vor ländlich-dörflich geprägten Sendens und betont gleichzeitig: „Ich bin kein Fortschrittsverweigerer, sondern schätze, dass es hier bodenständig ist. Und das gibt einem einen gewissen Halt und eine Verlässlichkeit in einer unüberschaubaren Welt“, führt der 42-Jährige aus. Die dörfliche Nähe birgt aus seiner Sicht auch für soziales Engagement eine gute Chance: „Wenn du als einzelne Person etwas Nachhaltiges erreichen möchtest, hast du hier die Möglichkeit zu wirken und Gleichgesinnte zu finden.“

Dirk Frerichmann hat in Münster Germanistik, Philosophie und Soziologie bis zum Abschluss „Magister“ studiert. Bereits während der Studienzeit hat der Autodidakt in Sachen Fotografie und Design den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Neben den großformatigen Foto-Kalendern mit Motiven aus seinem Heimatort hat er das Buch „Senden, Natur – Kultur – Landschaft“ veröffentlicht. Ferner zeigte er im Sommer dieses Jahres im Sendener Rathaus eine Auswahl seiner Landschaftsaufnahmen.