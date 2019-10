Alle Jahre wieder investiert die Gemeinde erhebliche Summen, um ihr insgesamt rund 150 Kilometer langes Wirtschaftswegenetz in Schuss zu halten. Dabei wird nicht nach dem Gießkannenprinzip verfahren, sprich an mehreren Fahrbahnen gleichzeitig geflickt. Vielmehr werde das vom Gemeinderat bewilligte Geld gezielt für Wege mit besonderer Bedeutung ausgegeben, erklärt Marcus Thies auf Anfrage. Nach Auskunft des Mitarbeiters der Sendener Bauverwaltung sollen die Arbeiten am Montag (21. Oktober) am Bonmannweg sowie an der dortigen Steverbrücke beginnen. Ab dann sei der Weg gesperrt beziehungsweise für Anlieger bis zur Brücke frei. Der Schulbus werde umgeleitet.

Die Sanierung schlägt insgesamt mit rund 140 000 Euro zu Buche, wovon rund 90 000 Euro auf die Erneuerung der rund 1000 Meter langen Fahrbahn und 50 000 Euro auf die Schadensbeseitigung an der Steverbrücke entfallen, führt der Mitarbeiter der Bauverwaltung aus. Laut Plan werden die Arbeiten an der Brücke in zwei Wochen erledigt sein. Und wenn alles zeitlich glatt läuft, soll die Fahrbahn anschließend, ab 4. November (Montag), erneuert werden. Thies macht darauf aufmerksam, dass die Gemeinde neben den genannten rund 140 000 Euro für Wirtschaftsweg noch weitere rund 200 000 Euro für die Sanierung andere Straßen, die sich in ihrem Eigentum befinden, investiert.

Dass in diesem Jahr der Bonmannweg an der Reihe ist, ist keine Zufall. Denn: „Es handelt sich nicht nur um einen Wirtschaftsweg für die Landwirtschaft, sondern um eine Verkehrsverbindung zwischen der L 844 und der B 235. Außerdem verlaufen dort ein Schulbuslinie und ein Radrundweg“, erläutert Thies, der 2013 ein sogenanntes Wirtschaftswegekataster für die Gemeinde Senden erarbeitet hat. Darin werden Bedeutung und Zustand jedes einzelnen Weges laufend erfasst.

So steht beispielsweise die „Kategorie 1“ für eine verkehrswichtige Straße mit Übergeordneter Funktion – was für den Bonmannweg zutrifft. Die am wenigsten bedeutsame „Kategorie 4“ bezeichnet Wege, die zur Erschließung einzelner oder mehrerer Grundstücke dienen und von daher nachrangig saniert werden. Je nach Zustand werden den so eingeteilten Wegen Farben zugeordnet von Grün für „guter Zustand“ bis Rot „mangelhafter Zustand“.

„Das Wirtschaftswegekataster wollen wir auf Dauer in ein neues Geo-Informationssystem übertragen“, blickt Thies in die Zukunft. In dieses EDV-Programm möchte die Gemeinde Senden neben Wegen und Straßen auch Kanäle, Beleuchtung, Spielplätze und andere Infrastrukturelement einpflegen, um einen schnellen und präzisen Zugriff auf relevante Daten wie Alter, Aufbau, Eigentumsrecht oder Pflegezustand zu erhalten.