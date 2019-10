Die Auswahl ist riesig: Modisches für Kinder und Jugendliche, für Frauen und Männer in (fast) allen Größen und Farben hängen an den Ständern. Und die Kunden stehen dicht an dicht im Durchgang des Caritas-Kleiderladens. 50 Cent bis maximal zwei Euro kostet jedes Kleidungsstück. Qualität zum Schnäppchenpreis: Das zieht an. Und „so ganz nebenbei“ läppert sich der Erlös dank der ehrenamtlichen Arbeit und wird für soziale Zwecke gespendet.

„An jedem Öffnungstag haben wir zwischen 70 und 100 Kunden, die nicht nur aus Senden, sondern auch aus Lüdinghausen, Ascheberg und Havixbeck kommen“, erzählt Ursula Wanko vom 17-köpfigen ehrenamtlichen Team. „Mit Waled Askan haben wir nur einen Mann. Er ist Syrer, war zuerst Kunde und hat dann gefragt, ob er helfen kann. Wir können ihn bestens als Dolmetscher brauchen“, ergänzt Hedwig Spiker . Denn rund zwei Drittel der Kunden seien Flüchtlinge, von denen viele Arabisch sprechen. Die anderen Käufer stammen aus der deutschen Bevölkerung. „Sie stammen aus allen Altersgruppen. Unter ihnen sind auch Leute, die aus Umweltbewusstsein und Überzeugung gebrauchte Ware möchten“, berichtet Petra Haverkamp und betont: „Es macht Spaß, hier mitzuarbeiten. Das Team ist mit Leib und Seele dabei. Und das Angebot wird super angenommen.“

Das dürfte daran liegen, dass der Caritas-Kleiderladen von vielen Spendern aus verschiedenen Orten mit guten, sauberen gebrauchten Textilien immer wieder aufs Neue versorgt wird. „Die Leute bringen uns die Ware vorbei. Bei älteren Spendern, die nicht selber kommen können, holen wir die Sachen auch ab“, sagt Ursula Wanko. Willkommen seien auch Rücksäcke, Taschen und Koffer. „Es ist schade, dass es das Möbelkontor des Lenz nicht mehr gibt“, fügt Hedwig Spiker an. „Manche Leute suchen Porzellan, Kleinmöbel und Haushaltsgeräte. Es wäre schön, wenn in Senden auch ein Sozialkaufhaus eröffnen würde.“