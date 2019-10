Das Herbstferienprogramm von Blau-Weiß Ottmarsbocholt hat seine Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Denn fast 30 Betreuer haben die Trainer in dieser Woche unterstützt und es ermöglicht, dass 100 Mädchen und Jungen jeden Tag an einem abwechslungsreichen sportlichen Angebot teilnehmen konnten. Jeweils acht Stunden lang waren die Kinder mit Volleyball, Basketball, Badminton, Fußball, Tischtennis und vielem mehr beschäftigt. Sie durften sich unter anderem beim Bouncerball, bei Sportspielen und im Parcours austoben. Eine Pause war in der mit Kuscheldecken und Büchern ausgestatteten Ruheinsel möglich.

Doch nicht nur Sport stand auf dem Programm: Die Kinder waren Ehrengäste beim Bürgermeister, haben im Ottmarsbocholter Backhaus Brot gebacken und die Umgebung mit dem Heimatverein erkundet. Sie hatten auch Besuch von Hunden und erfuhren, wie man mit Haustieren umgehen soll. Es wurden die Befehle „Sitz, Platz, Bleib“ trainiert, und sie durften die Hunde streicheln und ihnen ein Leckerli geben. Außerdem wurden in der Woche 25 Vogelfutterhäuser gebaut.

Sport und Bewegung machen durstig und hungrig: In den fünf Tagen wurden circa 200 Liter Mineralwasser und 150 Liter Apfelschorle verputzt, jeden Tag gab es zwischen 18 und 20 Kuchen, die die Eltern gebacken und jeden Morgen um 9 Uhr zur Halle gebracht haben. 20 Kilo Bananen, 15 Kilo Äpfel, acht Kilo Weintrauben wurden von den hungrigen Sportlern als Snack zwischendurch verspeist.

Am Dienstag gab es eine besondere Überraschung: Für das BWO-Cateringteam überreichte Adolf Röhrig dem Orgateam der Herbstferienwoche eine Spende in Höhe von 148 Euro. Mit dieser Summe werden Sportmaterialien für den Nachwuchs angeschafft. Die Kinder bedankten sich mit großem Jubel und einem riesen Applaus.

Für das Casa de los Ninos „El Arbol“ in Medellin/Kolumbien brachten die Familien Sportsachen zur Halle. Alle sind eingeladen, weiterhin ihre Trikots, Schuhe und andere Sportausstattung für die Mission zu spenden.

In der Woche haben sich die Kinder auch als Fotografen und Socialmedia-Experte bewiesen und alles, was sie erlebt haben, ist auf Instagram (@bwo_sport) und auf der BWO-Homepage zu finden.