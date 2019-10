Gemeinsam einen Baum pflanzen, diesen pflegen und beobachten, wie aus der kleinen Pflanze ein stattlicher Riese wird. Ein Riese mit einer grünen Lunge, die Menschen und Tiere mit Sauerstoff versorgt. Vor diesem Hintergrund startet der Heimatverein gemeinsam mit einem Land- und Forstwirt aus Senden, am 30. November (Samstag) eine Baumpflanzaktion für die ganze Familie. Großeltern, Eltern und Kinder jeden Alters starten an diesem Tage um 11 Uhr am Parkplatz vor dem K+K-Markt. Mit dem Rad und einem Planwagen für die ganz Kleinen und für die, die nicht mehr radeln können, geht es zum vier Kilometer entfernten Wald.

Auf einer Fläche, die bisher mit Fichten bewachsen war, wird den Naturfreunden (kindgerecht) erläutert, warum dieses Areal gerodet werden musste, teilt der Heimatverein mit. Mit der Unterstützung der Erwachsenen pflanzt dann jedes Kind einen Zukunftsbaum.

Josef Grothues, Senior des Forstbetriebes, deutete schon bei dem Vorbereitungstreffen an, wie gemeinsam gehandelt werden muss, um dem Tempo des Klimawandels entgegenzuwirken. „Wir alle spüren es: Es wird immer wärmer und trockener, und das gefällt einigen kleinen Käfern so gut, dass sie sich massenhaft unserer Bäume bemächtigen, und diese so schädigen, dass eine Totalräumung von Fichtenwäldern erforderlich wird“, heißt es in einem Pressetext des Heimatvereins. Spannend werde sein, was es für Bäume sind, die der Forstwirt als Sponsor den Kindern zur Verfügung stellt.

Jeder Pate markiert seinen Baum nach der Pflanzung mit einer nummerierten Erdmarke aus Naturstein. Auf einer persönlichen Urkunde findet jedes Kind diese Nummer wieder. Die Urkunde enthält folgendes Versprechen: „Wir verpflichten uns gemeinsam, Großeltern, Eltern, Kinder, der Heimatverein und der Forstwirt, diese kleinen Bäumchen zu pflegen und zu hegen, damit ein Wald, groß und stark entsteht, für unsere gemeinsame Zukunft.“

Werkzeuge wie Spaten und Schaufeln dürfen mitgebracht werden. Es stehen aber auch Geräte zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen können lediglich 50 Kinder an der Aktion teilnehmen (plus Großeltern, Eltern). Der 51. Baum ist ein Ehrenpreis für den Gewinner eines Namenswettbewerbs für das künftige „Bürgerhaus“ (Haus Palz).

Der Heimatverein bittet alle Interessierten um rechtzeitige Anmeldung unter Nennung des Vor- und Nachnamens sowie der Telefonnummer bei Elisabeth und Karl Schulze Höping, per E-Mail (Post@Architekt-Schulze-Hoeping.de) oder telefonisch beziehungsweise per WhatsApp ( ✆ 01 73/ 4 79 09 57). Nur die ersten 50 Anmeldungen können berücksichtigt werden. Kinder aus Senden haben Vorrang. Weitere Anmeldungen werden registriert und gegebenenfalls bei der nächsten Pflanzaktion berücksichtigt, so der Heimatverein. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenfrei, nur der Verzehr von Getränken und der Heimatwurst muss – wie immer – zugunsten des Gildehauses bezahlt werden.