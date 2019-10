Gute Sprachkenntnisse erleichtern die Integration. Von daher ist das Motto „Früh übt sich“ wohl ein Grundgedanke des Landesprogramms „FIT Deutsch – Ferien-Intensiv-Training“, das jetzt Premiere in Senden feierte. Unter der Leitung der Pädagoginnen Kathrin Snell und Natalia Töns erweiterten zwölf Kinder mit Migrationshintergrund eine Woche lang, jeweils acht Stunden täglich, auf unterhaltsame Weise ihre Deutschkenntnisse für den Alltag. Dieses Wissen tragen die Sechs- bis Neunjährigen nun auch in ihre Familien, deren Wurzeln in Mali, Polen, Ägypten, Gambia, Rumänien, Angola, Afghanistan, Syrien und der Russischen Föderation liegen.

„Nach guten Erfahrungen in Olfen ist die Flüchtlingshilfe Senden mit dem Wunsch an uns herangetreten, das Projekt auch hier anzubieten“, berichtet Jutta Egbert, Teamleiterin der Sendener Sozialberatung. „Kinder mit besonderem Bedarf sind uns dann von den Schulsozialarbeitern vorgeschlagen worden.“

„Wir waren überrascht, wie gut die Kinder bereits Deutsch können. Es kommt dem muttersprachlichen Niveau fast schon nahe“, sagt Natalia Töns. „Uns war es wichtig“, ergänzt Kathrin Snell, „dass die Kinder nicht widerwillig, sondern gerne zu uns kommen. Denn in den Ferien sollen sie Spaß haben und mit Freude lernen.“ Aus diesem Grund sei im Treffpunkt an der Münsterstraße viel gespielt, gebastelt und auch gekocht worden. „Wir haben zum Beispiel Tier-Memory gespielt. Dabei musste bei zwei gleichen aufgedeckten Karten das Tier beim Namen benannt werden, mit dem jeweils richtigen Artikel davor. Anschließend wurde ein vollständiger Satz gebildet, in dem der Name des Tieres vorkam“, führt Snell aus.

Mit Blick auf die Alltagstauglichkeit des Intensivtrainings standen auch Ausflüge auf dem Programm. „Die Kinder wurde zuerst im geschützten Raum auf die jeweilige Thematik vorbereitet, damit sie Mut schöpfen und sich trauen, ihre Sprachkenntnisse dann draußen auch praktisch anzuwenden“, erklärt Natalia Töns. So begaben sich die Kinder auf eine Sprachrallye mit Schatzsuche durch Senden, besuchten die Bücherei und kauften gemeinsam mit den Pädagoginnen ein. Höhepunkt war eine Besuch des Allwetterzoos Münster.

„Das Angebot wollen wir im nächsten Jahr in den Oster-, Sommer- und Herbstferien wiederholt“, kündigt Jutta Egbert an. Die Kosten für Personal und Sachkosten sowie für das Frühstück und Mittagessen der Kinder werden zu 80 Prozent vom Land getragen. Den Rest übernimmt die Gemeinde.