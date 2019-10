Zauberhaftes Staunen und Lachen

Michael Sondermeyer, Uwe Schenk und Jürgen Kleiner hatten am Sonntagnachmittag ein sehr kritisches Publikum vor sich, als sie im vollbesetzten Bürgersaal des Rathauses zu einer Familien-Zaubergala einluden. „Ha, den Trick kenne ich schon“ und „Ich habe genau gesehen, wo du die Ringe versteckt hast, und wo die Tücher sind, weiß ich auch“ – die Kommentare der Kinder machten deutlich, dass sie die drei Zauberer da auf der Bühne sehr genau beobachteten.

Aber dem jungen Publikum, das zusammen mit Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln einen großartigen Zaubernachmittag erlebten, entging offensichtlich doch so Einiges von den Tricks der drei Magier: Ein ums andere Mal waren Kinder und Erwachsene verblüfft von der großartigen Magie, die den Bürgersaal zu erfüllen schien.

Wie schafft man es bitteschön, aus vier Seilstücken ein langes, ganzes Tau zu machen? War es doch gerade erst von Uwe Schenks Assistentin, der elfjährigen Solveigh, fachgerecht mit einer Schere zerschnitten worden. An dem Zauberspruch allein kann es ja wohl nicht gelegen haben. Oder vielleicht doch? Der Applaus war Zauberer und Assistentin sicher – auch wenn zwischendurch der Seiltrick scheinbar nicht so funktionierte, wie es Zauberer Uwe Schenk eigentlich geplant hatte.

Und so gab es an diesem Nachmittag, der vom Kulturamt der Gemeinde Senden organisiert worden war, nicht nur viele „Ohs“ und „Ahs“, sondern auch viele Lacher. Besonderen Spaß hatten wohl die Assistentinnen und Assistenten der Zauberer auf der Bühne.

Wie zum Beispiel Lukas. Der kleine Knirps war am Sonntag der mit Abstand jüngste Zauberlehrling. Er hatte sichtlich Freude daran, vor den Augen des Publikums, zusammengeknotete Tücher in einen Klingelbeutel fallen zu lassen, sie mit einer ordentlichen Portion Salz zu bestreuen, die Klingel siebenmal zu betätigen, um dann zusammen mit Uwe Schenk festzustellen, dass die vorher vierfachgeknoteten Tücher sich im Klingelbeutel auf zauberhafte Weise wieder entknotet hatten.

Michael Sondermeyers Trick mit dem zunächst verschwundenen Zauberwürfel, bei dem sich am Ende auf wundersame Weise alle Seiten in den richtigen Farben präsentierten, kam ebenso gut an wie seine Nummer mit den drei, ineinander verschlungenen Ringen. Für Lacher sorgte auch Jürgen Kleiners Kartentrick mit den Bildern von allerlei Socken, die sich wie von alleine zu Paaren zusammengelegt hatten. Bis auf das letzte Paar Karten, das irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen wollte, bis Jürgen Kleiner seine Hosenbeine lupfte: Trug er doch eine lila und eine gelbe Socke und genau diese beiden Karten waren übriggeblieben und wurden so dann doch zu einem Paar. Das Sendener Publikum genoss den zauberhaften Nachmittag.

„Es ist eine wunderschöne Beschäftigung in den Ferien“, sagte eine Sendenerin, die mit ihren Kindern das Geschehen auf der Bühne gebannt verfolgte. Genau wie ihre Söhne Henrik und Jarne. Während dem neunjährigen Henrik das Ringe-Vertauschen am besten gefiel, war der 13-jährige Jarne von der ganzen Show sehr angetan: „Es ist sehr lustig und ziemlich gut gemacht.“