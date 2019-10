Das älteste Haus Sendens heißt bisher nach seinem ehemaligen Besitzer. Dies soll sich nun ändern. Gemeinsam mit dem Heimatverein Senden e.V. sucht die Gemeinde einen neuen symbolträchtigen Namen für das derzeit noch unter Haus Palz geführte Gebäude an der Münsterstraße.

„Wir hoffen auf viele kreative Ideen“, erklärt Susanne Espenhahn, verantwortlich für Demographie, Ehrenamt und Familienförderung bei der Gemeinde Senden. Agnes Wiesker vom Heimatverein ergänzt in der Pressemitteilung: „Es geht aber nicht darum, den verrücktesten Namen zu finden, sondern einen, der diesem historischen Gebäude und seiner zukünftigen Nutzung durch viele Generationen gerecht wird.“ Das Haus, das – wie berichtet – derzeit saniert und umgebaut wird, soll zukünftig von vielen Vereinen und Organisationen Sendens genutzt werden. Es soll auch Raum für Veranstaltungen bieten und so ein zentraler Begegnungsort für alle Bürger werden.

Espenhahn betont: „Viele Freiwillige haben in den vergangenen Monaten bereits tatkräftig mit angepackt und das Projekt unterstützt. Der Heimatverein leistete alleine schon mehr als 1200 Arbeitsstunden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Namensgebungsprozess soll das Gebäude jetzt noch weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.“

Mitmachen und gewinnen, lautet jetzt das Motto. Bis zum 15. November können Ideen eingereicht werden. Die Vorschläge sollen ausgewertet werden und dem Gemeinderat zur Entscheidung präsentiert werden. Wenn alles gut läuft, noch in diesem Jahr, zeigt sich Espenhahn optimistisch.

„Machen Sie mit und gewinnen etwas ganz Besonderes, wenn sich Ihr Vorschlag durchsetzt“, appelliert die Koordinatorin für Demographie und Ehrenamt: Es wartet ein „Senden-Gutschein“ auf die Teilnehmer und darüber hinaus die einmalige Möglichkeit, im Rahmen der Aktion des Heimatvereins einen Baum zu pflanzen.

Wichtig ist, dass der vollständige Name inklusive einer Kontaktmöglichkeit (Telefon, E-Mail oder postalische Adresse) sowie eine kurze Begründung enthalten ist, warum das Gebäude gerade diesen Namen tragen sollte. Die Vorschläge können formlos eingereicht werden unter s.espenhahn@senden-westfa len.de oder per Post an Susanne Espenhahn, Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, 48308 Senden. Einsendeschluss ist der 15. November.