Die literarisch-musikalischen Abende gehören mittlerweile zum festen Bestandteil des vielfältigen Kulturprogramms der Gemeinde Senden. Und steigende Besucherzahlen bei den letzten Veranstaltungen zeigen, dass diese Abende immer beliebter werden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Fans und neugierige „Erstbesucher“ können sich auf den 30. Oktober (Mittwoch) freuen. Ab 19 Uhr stellen Claudia Wulf und Andrea Sauer dem Publikum dann Else Lasker Schüler im Bürgersaal des Rathauses vor.

Else Lasker-Schüler, geboren am 11. Februar 1869 in Elberfeld, war eine jüdische Lyrikerin und erhielt noch 1932 für ihr Gesamtwerk den Kleist-Preis. 1933 flüchtete sie aus Berlin ins Exil, wo sie in Jerusalem am 22. Januar 1945 verstarb. Der deutsche Dichter Gottfried Benn rühmte Else Lasker-Schüler nach ihrem Tod als „die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte“.

Claudia Wulf erzählt aus ihrem Leben und rezitiert einige ihrer Gedichte, Andrea Sauer spielt auf dem Flügel Lieder aus der Zeit dieser großen Lyrikerin.

Der Eintritt ist kostenlos. Eine Spende zugunsten des Bürgerbus Senden e.V. wird gern gesehen.