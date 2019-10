Dass die Handwerker den Schülern aufs Dach steigen, lässt sich beim Joseph-Haydn-Gymnasium nicht vermeiden. Die Fläche ist mit 3700 Quadratmetern üppig – und das Sanierungsprojekt nicht von Pappe, sondern ein Fall für modernes Material und ausgeklügelte Verfahren. Da auch noch das Wetter mitspielen muss, zieht sich das Vorhaben, das in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt worden ist, noch weiter hin. Erst Ende November, so die aktualisierte Terminplanung von Projektleiter Christoph Hölling , rücken die Dachdecker vom JHG wieder ab. Eine Verlängerung um etwa einen Monat. Was nicht an Einsatzfreude oder Mannstärke der Firma aus Gronau liege, wie der Architekt aus dem Bauressort ergänzt.

Dort wurde unter den ersten Bauabschnitt – energetische Sanierung, neues Stahlblechdach und Photovoltaik, deren Ertrag JHG und Marienschule versorgt – im April dieses Jahres ein Haken gemacht. Die förderfähigen Kosten (ohne Solaranlage) beliefen sich auf etwa 320 000 Euro, für die 90 Prozent aus Mitteln des Kommunalinvestitionsfördergesetzes fließen.

Mitte Juli erfolgte mit dem Einrüsten der beiden „Seitentrakte“ der Startschuss zur neuen Etappe. Ob abermals Solarenergie gewonnen werden soll, prüft das gemeindliche Bauamt noch. Das sonstige Vorgehen gleicht sich aber: Eine erhöhte Dämmung und eine neue Dachkonstruktion werden installiert. Die beim Errichten des Gymnasiums üblichen Bitumen-Dachbahnen (volkstümlich Dachpappe) wurden entfernt und ersetzt, womit das Gebäude während der weiteren Bauarbeiten gegen Regen abgesichert wurde. Auf dem Flachdach entsteht das neue Dach in Kalzip-Bauweise, das eine leichte Neigung aufweist. Schwellen und etwa 20 Meter lange Paneele, die ein Spezialkran anlieferte, werden punktgenau befestigt. Dazu musste an 500 Stellen gebohrt, gedübelt und geschraubt werden. Zwischen Bitumen und dem Metalldach verlegen die Handwerker eine 240 Millimeter starke Dämmung, um Heizverluste zu minimieren und die Folgen von Sonneneinstrahlung in den Unterrichtsräumen zu senken.

Die Beeinträchtigungen durchs Bauen für die Schüler sollen so gering gehalten werden wie möglich – nicht nur durch das Ausnutzen der Ferien. Gleichwohl: „Es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass es mal zu einem Geräusch kommt“, so Architekt Hölling. Mit Blitzschutz und Gerüst beziffert er die Kosten für den jüngsten Bauabschnitt am JHG auf rund 370 000 Euro. An der Maßnahme sei aber kein Weg vorbei gegangen. „Die Dächer waren defekt und müssen saniert werden.“