Die Freunde der Reihe „Jazz live“ in Senden fiebern gespannt dem nächsten Konzert entgegen. Diesmal kommen besonders die Swing-Freunde auf ihre Kosten. Mit der Band „MachMaJaTzz“ gastieren am 8. November (Freitag) um 20 Uhr Musiker im Bürgersaal des Rathauses, die sich diesem Stil in besonderer Weise verschrieben haben.

Ursprünglich als Trio gegründet, besteht die Swing-Band heute aus sieben Musikern, die Erfahrungen aus anderen Combos und verschiedenen Stilrichtungen mitbringen. Die Band ist in Düsseldorf beheimatet und hat im April 2017 ihr „15-Jähriges“ mit einem Konzert im Mülheimer Jazzclub gefeiert. Im Laufe der Zeit „MachMaJaTzz“ gern gesehener Gast bei etlichen Veranstaltungen, etwa dem Jazzfestival „Quedlinburg swingt“ 2014 und 2019 oder der „Düsseldorfer Jazz Rallye“ 2015. Im September 2017 hat die Formation eine Konzertreise mit sieben Auftritten in Schweden sehr erfolgreich gestaltet, auch live im schwedischen Radio.

Die Band spielt Swing und Artverwandtes, überwiegend aus der Zeit der 30er/40er Jahre. Dabei orientiert sie sich in geeigneter Weise an Count Basie sowie den Swing-Combos der Bigband-Ära und hat besonders durch arrangierte Bläsersätze einen eigenen Stil gefunden. Gepaart mit einem gehörigen Schuss Spielfreude möchte sie das „Swing-Feeling“ der damaligen Zeit vermitteln, erkennbar immer an wippenden Füßen der Zuhörer.