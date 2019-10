Die Bullemänner werden ihr neuestes Programm „Muffensausen“ auch in Senden präsentieren. Da die Steverhalle wegen der Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht, kommen die Künstler in den Bürgersaal des Rathauses. Dort ist das Kartenkontingent natürlich begrenzt, so dass die Veranstaltung schnell ausverkauft sein könnte, so die Pressemitteilung des Kulturamtes. Wer am 31. Januar 2020 um 20 Uhr dabei sein möchte, sollte sich schnellst möglich im Rathaus ein Karte sichern. Der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Montag um 8 Uhr.

In ihrem 14. Bühnenprogramm pflügen die beiden Komiker aus Westfalen und ihre ukrainische Tastenfachkraft durchs Leben: Abwechslungsreich und mit schnellen Rollenwechseln. „Muffensausen“ ist Kabarett so richtig zum reinsetzen: Echte Komikerköppe und keine angefressenen Politikgesichter, wo man denkt, der Buchsbaumzünsler hat sein Revier gewechselt.