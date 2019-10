Das Warten hat ein Ende: Am Sonntag war die Familiade des ASV aus der Sommerpause zurück. Vom 10 bis 13 Uhr konnten Kinder nach Herzenslust toben und sich an den aufgebauten Geräten auspowern.

Da die Steverhalle wegen der Sanierung weiterhin geschlossen ist, finden die Familiaden in diesem Winter in der neuen (24. November, 22 Dezember, 26. Januar und 23. Februar 2020) sowie in der alten (9. Februar, 8. Und 22. März 2020) Sporthalle statt. „Leider müssen wir diesen Winter auf die Hüpfburg verzichten“, bedauert Andrea Hinse vom Familiade-Team. Grund dafür ist, dass die Sportgeräte aus der Steverhalle auf die anderen Hallen verteilt wurden und so einfach kein Platz ist, um die Hüpfburg einzulagern.

Was sich nicht verändert hat, ist das Café, das der Förderverein des Laurentiuskindergartens an allen Terminen außer dem 22. Dezember im Foyer der Halle anbietet.

Im Schnitt kommen 300 Teilnehmer zu den Angeboten. „Die niedrigste Zahl bisher war 48, die höchste 521“, so Hinse. Der Eintritt beträgt einen Euro pro Person, die Laufen kann, jedoch höchstens fünf Euro pro Familie. Wichtig ist, dass die Aufsichtpflicht bei den Eltern bleibt, außerdem sind Bälle Art verboten. Für die Kleinsten gibt es einen gesondert abgegrenzten Bereich, so dass es für alle Kinder ab dem Krabbelalter spannende Abenteuer zu erleben gibt.