„Froh zu sein, bedarf es wenig“: Das dürfte ein passender Wahlspruch für Pfarrer Zakarias Sago sein. Denn der Geistliche lebt ohne jeglichen Luxus, ganz bescheiden in einer Mietwohnung und wirkt doch stets glücklich und gut gelaunt. Geprägt wurde er durch seine Jugend in Indonesien: „Ich bin in Toko Jaeng geboren und aufgewachsen. Das ist ein 1500-Einwohner-Dorf auf Lembata, einer entlegenen und vergessenen Insel. Sie liegt in einer der ärmsten Regionen von Indonesien“, erzählt der 47-Jährige, der soeben ein Brunnenprojekt für die Menschen in seiner Heimat ins Leben gerufen hat. Nun hofft der Präses der KAB und der Sendener Landjugend, der auch für die Betreuung der Messdiener zuständig ist, auf Unterstützung aus der Pfarrgemeinde St. Laurentius. „Wasser bedeutet Leben“ lautet das Motto seiner Initiative, die insbesondere den bäuerlichen Familie zugute kommt.

„In meinem Heimatdorf haben wir keinen Strom und kein fließendes Wasser. Als ich Kind war, haben wir ohne Maschinen und nur von Hand einen sieben Meter tiefen Gemeinschaftsbrunnen ausgegraben“, erzählt Sago. Immer wieder sei es zu Engpässen gekommen, weil der Brunnen nicht ausreichend tief war und nicht so schnell so viel Wasser nachlieferte, wie gebraucht wurde.

„Wasser ist ein natürliches Recht“

„Wasser ist und sollte das natürliche Recht eines jeden Menschen bleiben, doch leider sieht die Realität ganz anders aus“, sagt Sago. Aus diesem Grund startete der Geistliche 2018 eine Hilfsaktion und sammelte in St. Christophorus Emmerich und St. Laurentius Plettenberg rund 11 000 Euro. In den Gemeinden war der Pfarrer tätig, bevor er im März dieses Jahres nach Senden kam. Mit dem Geld wurde in Toko Jaeng ein neuer, 30 Meter tiefer Gemeinschaftsbrunnen gebaut, aus dem das Wasser mit einer durch ein Stromaggregat betriebenen Pumpe geschöpft werden kann.

„Auch ungefähr 1000 Leute aus dem sieben Kilometer entfernten Nachbardorf Ebak profitieren von dem Brunnen. Sie holen das Wasser mit einem Lkw oder mit Mopeds. Manche älteren Leute kommen auch zu Fuß“, erzählt der Pfarrer. Mit seiner neuen Hilfsaktion möchte er die Wasserversorgung in den Dörfern verbessern. Dazu soll in Ebak ein weiterer Brunnen ausgehoben und in Toko Jaeng ein Wasserspeicher installiert werden. Diese Vorhaben sind für indonesische Verhältnisse recht teuer, räumt Sago ein. Denn Material und Maschinen müssten per Schiff von der Nachbarinsel Flores herangeschafft werden. Das Land, auf dem der Dorfbrunnen angelegt werden soll, müsse aus privater Hand erworben und zugänglich gemacht werden.