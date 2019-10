Der Hubschrauber kreiste am Montagmorgen über Senden. Der Grund – ein Polizeieinsatz. Denn:

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag gegen 3.25 Uhr eine Scheibe eines Drogeriemarkts an der Herrenstraße in Senden eingeworfen. Die Täter flüchteten vor der alarmierten Polizei. Ob etwas erbeutet, wurde ist noch nicht abschließend geklärt, so die Polizei. Bei der Suche nach den Tätern setzte sie auch einen Hubschrauber ein. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Wer nähere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden unter ✆ 0 25 91/79 30.