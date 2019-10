Fast 24 Stunden sahen sie rot – die Kunden von Helinet . Buchstäblich, denn auf ihrem Router leuchtete die Diode auf, die auf die Störung hinwies. Während die Sendener vom stationären Zugang ins Internet sowie von der Telefonie (VOIP) gekappt waren, blieben ihnen die Gründe dafür im Verborgenen. Wer sich auf der Homepage des Hammer Unternehmens schlau machten wollte, brauchte etwas Hartnäckigkeit. „Die Informationspolitik ist bescheiden“, ärgerte sich eine Nutzerin aus dem Musikerviertel. Immerhin, gegen 14 Uhr waren die meisten Kunden wieder am Netz, das am Sonntagnachmittag „abgeschmiert“ war.

Wer auf der Firmen-Homepage bis zum Seitenende scrollte, fand beim Link „Störungsmeldungen“ zumindest die erleichternde Nachricht, dass es nicht der individuelle Anschluss ist, der lahm liegt. Im Gegenteil, im gesamten Gebiet, in dem Helinet am Markt ist – also von Soest und Ahlen über Lünen bis Senden – waren Kunden betroffen. Aber nicht alle und nicht alle in derselben Weise. Dies beteuerte zumindest Martin Köster , der für Marketing und Presse verantwortlich zeichnet.

Wie viele der knapp 30 000 Kunden des relativ kleinen Players – ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Hamm, der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) Kamen, Bönen, Bergkamen, der Stadtwerke Ahlen sowie der Stadtwerke Soest – betroffen sind, vermochte Köster nicht zu sagen.

Die Ursache für den Ausfall liege auch nicht bei dem Provider, der im Zuge des Glasfaserausbaus in Senden zunächst viele Marktanteile erobert hat. Sondern: Ein Backbone, eine Hauptverbindung auf dem Datenhighway, sei von einem Bagger im Bereich von Bottrop zerstört worden, lauteten die Angaben des Helinet-Sprechers. Nicht nur dessen Unternehmen, sondern viele weitere Carrier seien von den Folgen betroffen gewesen. „Davor kann man sich nicht schützen“, betonte Köster, der – in sozialen Medien verbreitete Kritik – an der Netzstruktur zurückwies.

Die Folgen müssen die Kunden „aushalten“. Denn laut AGB könne es zu vereinzelten Ausfällen kommen, ohne dass Helinet haften muss. Dennoch riet Köster, Ansprüche geltend zu machen, wenn es um mehr als das private Surfen geht. So wie bei dem Heizungsbauer, dessen Festnetz am ersten kalten Tag des Herbstes ständig besetzt war – aber nicht weil er Aufträge akquirierte, sondern, weil die Internet-Telefonie streikte. Der entgangene Umsatz könnte durchaus ein interessanter Fall von Regress sein. Den Helinet an seinen Lieferanten weitergeben würde, dessen Hauptverteiler durchtrennt wurde.

Die Kunden der Deutschen Glasfaser in Senden waren übrigens nicht betroffen. Sie liegen offenbar an einem anderen Hauptverteiler im Datennetz. Überdies habe das Unternehmen auf anfängliche Kritik an einem zu anfälligen Netz gearbeitet und die Redundanz erhöht. Wenn es jetzt zu Problemen bei der Auffahrt auf den Datenhighway kommt, stehen immer noch andere Auffahrten zur Verfügung, umschreibt Niklas Esser, kommunaler Wirtschaftsförderer, den technischen Hintergrund. Es sei falsch, zu glauben, Glasfaser sei generell störanfälliger.