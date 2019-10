Die diesjährige SV-Fahrt des Joseph-Haydn-Gymnasiums aller Klassen- und Jahrgangsstufensprecher führte ins Jugendgästehaus am Aasee. In Münster wurden ausgiebig aktuelle Projekte, Konzepte und Vorhaben der SV und der Schülerschaft diskutiert und vorbereitet, heißt es in der Mitteilung des Gymnasiums.

In Kleingruppen wurden zu den Themen Nachhaltigkeit, Schulgemeinschaft fördern und Optimierung der Schulgestaltung Ideen gesammelt und ausgearbeitet. Zudem thematisierten die Vertreter der Schülerschaft das Thema Öffentlichkeitsarbeit und fragten sich, wie man besser auf bevorstehende Projekte aufmerksam machen kann.

Aber neben der inhaltlichen Arbeit sorgten aber auch teambildende Spiele und Aufgaben für eine lockere Stimmung und die Stärkung der Gemeinschaft. „Es herrschte eine angenehme Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlte und produktiv arbeiten konnte“, zog SV-Lehrerin Lea Flasdieck ein Resümee, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Tobias Krickau die Fahrt begleitet hatte. Annika Hesselmann und Celine Reimer (EF) fassten das Arbeitstreffen so zusammen: „Alle Vertreterinnen und Vertreter der Jahrgangsstufen 5 bis Q 2 brachten sich intensiv in den Kleingruppen ein, so dass zu jedem Thema die Meinung aller Altersgruppen berücksichtigt werden konnte.“