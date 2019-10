Die Kraft von Musik zeigt sich gerade dann, wenn bei Menschen die Kräfte schwinden. Michael Terbeck gehört zu ihnen. Die Leistungen von Körper und Geist lassen nach, aber beide sind noch empfänglich für die Wirkung der Töne. Dass Demenz-Patienten auf Musik reagieren, hat Ehefrau Ulrike Terbeck wiederholt festgestellt. Am deutlichsten am 17. Februar dieses Jahres, als die „Silver Singers“, ein gemischter Chor von in Ehren ergrauten Vokalisten, im Rathaus Station machten. „Das war aber schön“, sagte Michael Terbeck, als es wieder nach Hause ging. Für seine Frau ein besonderer Ausspruch.

Denn die verbale Kommunikation zwischen beiden hat sich reduziert. „Ganze Sätze höre ich selten“, schildert Gisela Terbeck, der es nahegeht, dass sich ihr Mann an seinem Leben erfreut hat, das an Freuden nicht mehr so reicht ist. Sie möchte, dass es mehr Impulse durch Musik geben kann – nicht nur für ihren Mann, sondern auch für andere Menschen mit einer demenziellen Erkrankung oder einer anderen Beeinträchtigung, die die Teilhabe am kulturellen Leben erschwert.

Reichhaltiges Kulturprogramm – aber nicht für alle

Dass das kulturelle Angebot in Senden reichhaltig und vielfältig ist, wie es von der Gemeinde immer wieder beteuert wird, stellt Ulrike Terbeck nicht in Abrede. Doch sie moniert, dass nicht alle Zielgruppen erreicht werden. Was in erster Linie mit den Terminen der Veranstaltungen zu hat, die ganz überwiegend in den Abendstunden stattfinden. Die Kaffeetafel mit Gesang, die ihrem Mann so gefallen hat, bilde eine Ausnahme, macht die Sendenerin geltend.

Mobilität wirft weitere Hürde auf

Hinzu komme eine weitere Hürde: Nicht immer könne sie auf Verständnis beim Publikum bauen, wenn sie mit ihrem Mann, beide ehemals im Schuldienst, beispielsweise ein Konzert in einer Kirche besucht. Es könne sein, dass sich der 77-Jährige mit ein paar lauten Tönen bemerkbar macht. „Man geht da nervös hin und hofft, dass nichts passiert“, beschreibt die 67-Jährige die innere Anspannung, die den Kulturgenuss überlagert.

Ganz praktisch, so ergänzt die pensionierte Pädagogin, setze allein die Mobilität der gelebten Inklusion in Senden Grenzen, denn im Bürgerbus könne sie ihren Mann mit Rollstuhl sitzend nicht transportieren, was den Radius einschränke.

Kulturamt greift Hinweise auf

Die Hinweise von Ulrike Terbeck nimmt Günter Melchers, Leiter des Kulturamtes, sehr ernst. Generell pocht er darauf, dass es Akteure und das weitere Publikum akzeptieren müssen, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen im Konzertsaal sitzen: „Sie sind Teil unserer Gesellschaft.“ Melchers glaubt auch, dass das Verständnis im Publikum, von ganz wenigen Ausnahmen und Genres abgesehen, groß ist. Bei der mehr technischen Frage, wann Konzerte oder auch der Sendener Feierabend beginnen sollen, bleibe es bei einem „Spagat“. Denn Nachmittagsveranstaltungen schließen Berufstätige als Gäste aus. Dennoch möchte der Kulturamtleiter den Aspekt frühere Veranstaltungen stärker ins ohnehin umfassende Programm aufnehmen.