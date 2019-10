Das amtierende

Königspaar der St. Johanni-Bruderschaft Senden, Thomas „Struppi“ Strub und Andrea „Polly“ Peffermann, pflanzte im Königspark seine „Königs-Eiche“. Unterstützt wurden die Majestäten dabei von zahlreichen Freunden und Bekannten. Nachdem die Eiche in die Erde gesetzt und gebührend begossen wurde, startete unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs „In Treue fest“ Senden der traditionelle Ausmarsch zum Hof Kuhlmann in der Dorfbauerschaft, wo die Feier in den frühen Morgenstunden feucht-fröhlich ausklang, wie es in der Pressemitteilung der St.-Johanni-Bruderschaft Senden heißt.