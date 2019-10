Ein Besuch in Aufheim, einem Ortsteil von Senden an der Iller (Bayern), stand jetzt für Musiker des Sendener Spielmannszuges „In Treue fest“ auf dem Programm. Grund für den Besuch im „anderen“ Senden war die Pflege der seit über 50 Jahren währenden Freundschaft mit den Aufheimer Dorfmusikanten. Diese waren zuletzt 2017 beim 111-jährigen Bestehen des hiesigen Spielmannszuges zu Gast im Münsterland, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Musikverein hatte damals den Bürgermeister Raphael Bögge mit dabei, und der war der eigentliche Auslöser für das jüngste Wiedersehen. Bögge ist nämlich dank einiger Überredungskünste während der Feier zum 111. Geburtstag Mitglied des Spielmannszuges „In Treue fest“ geworden – jedoch nur unter der Bedingung, dass dieser ihn zu seinem 40. Geburtstag besucht.

Gesagt, getan: Die Münsterländer hielten Wort. Und so machte sich der Verein nun passend zur Geburtstagsfeier des Bürgermeisters auf den Weg nach Bayern. Mit von der Partie war auch Bögges westfälisches Pendant Sebastian Täger. Dass das Geschenk zusammen mit einem Ständchen übergeben wurde, versteht sich bei einem Musikverein von selbst. Zudem nutzten die Gruppen das Wiedersehen, um Verbindungen und Freundschaften zu vertiefen.

Wer Interesse hat, im Spielmannszug zu musizieren, ist zu den wöchentlichen Übungsabenden jeweils mittwochs willkommen. Die Anfänger proben ab 18 Uhr, die Fortgeschritten anschließend ab 19.30 Uhr im Übungsraum am Sportplatz, teilt der Verein mit.