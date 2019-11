Komposition entsteht erst auf Bühne

Ein musikalisches Farbenspiel indischer Klänge erfüllte am Sonntag die Sendener Friedenskapelle. Die Musiker Shubrodeep Pathak (Sitar) und Parimal Chakraborty (Tabla) brachten mit ihrer musikalischen Virtuosität exotische Töne ins herbstliche Senden. Chakraborty ist in Indien ein bekannter Künstler auf der Tabla, einem Schlaginstrument aus zwei Kesseltrommeln. Pathak beherrscht die schwer zu bespielende Sitar, ein gezupftes Saiteninstrument. Die etwa 50 Gäste erlebten eine musikalische Reise durch verschiedene Stimmungen. Eingeladen hatten die Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS) und die Deutsch-Indische Gesellschaft aus Münster.

Zu Beginn des etwa zweistündigen Konzerts führte Dr. Prashant Gogia, Vorsitzender der Deutsch-Indischen Gesellschaft aus Münster, das Publikum in die Besonderheiten der sogenannten Raga-Musik ein, die vorwiegend in Nordindien gespielt wird. Prägend für diese ist die vorgegebene Struktur durch Rhythmus und Grundtakt. Das weitere Zusammenspiel der beiden Musiker ist nahezu komplett improvisiert. Die besondere Komposition wird praktisch erst auf der Bühne erzeugt und macht die Musik jeweils einzigartig.

Pathak erklärte dem Publikum die Besonderheiten des ersten längeren Spiels. Zunächst mit einem Intro, um sich musikalisch zu Höhepunkten zu steigern. Der singende Klang der gezupften Sitar wechselte von bauchigen, tiefen bis zu hohen Tönen, unterstützt durch die Klänge der Tabla. Beide Musiker widmeten sich ihren Instrumenten voller Hingabe und Energie bis hin zur musikalischen Ekstase.

Pathak erklärte in der Pause einigen Interessierten, dass diese Musik wie ein Tanz klingt. Wie im Jazz wird improvisiert, aber nicht so frei. Anders als in europäischer klassischer Musik werden Gefühle zur gleichen Zeit transportiert.

Das begeisterte Publikum dankte mit stehenden Ovationen und wurde mit einer Zugabe belohnt. Fragen von vielen interessierten Gästen beantworteten Pathak und Chakraborty ausführlich und gerne. Horst Becker aus dem KuKiS-Vorstand erklärte im Gespräch mit den WN, dass es „faszinierend sei, diese Handwerklichkeit“ zu sehen und man froh sei, die beiden Musiker nach Senden geholt zu haben. Den passenden Rahmen bildete eine von der Kunst- und Kulturinitiative Senden aufgebaute farbenfrohe Bühne.