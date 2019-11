Bürgerstiftung geht an den Start

Info-Abend am 18. November

Senden -

Die Bürgerstiftung Senden e.V. geht an ihre operative Arbeit heran. Um über seine Struktur und Ziele zu informieren, stellt sich der gemeinnützige Verein am 18. November im Rathaus vor. Möglichst viele Anregungen aus der Bevölkerung sollen dort aufgenommen werden und in mögliche Projekte einfließen.