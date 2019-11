Premiere mit Herausforderung: Der Musikverein Senden präsentiert am 30. November (Samstag) um 19.30 Uhr sein musikalisches Können erstmalig in der Aula des Joseph-Haydn-Gymnasiums. Aufgrund der Umbaumaßnahmen an der Steverhalle, in der bislang die Konzerte stattfanden, musste sich das Ensemble auf die Suche nach einem neuen Veranstaltungsort machen. Schnell und unbürokratisch, so die Pressemitteilung, stellte das Joseph-Haydn-Gymnasium Senden auf Anfrage seine Aula zur Verfügung. Dieser „neue Raum“, stellte die Musiker anfänglich vor neue Aufgabenstellungen, da in der Aula zum einen nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zu realisieren ist und zum anderen der Raum eine ganz eigene Akustik aufweist.

Aus dieser anfänglichen „Not“ wurde jedoch schnell eine Tugend, denn die „Räumlichkeiten bieten eine Chance das Konzert in einem ganz anderen Rahmen präsentieren zu können“, so der musikalische Leiter, Lothar Esser.

Neben einer abwechslungsreichen Stückauswahl, wurde auch die Sitzordnung der Musiker so verändert, dass die Zuhörer ein nicht ganz alltägliches Klangerlebnis erfahren können.

Bereits im Frühjahr wurden viele Stücke gesichtet und ein buntes Programm unterschiedlichster Genres zusammengestellt. Neben bekannten Titeln aus dem Musical „Les Miserables“ sowie dem „König der Löwen“, dürfen Stücke im Big Band-Sound, wie der Erfolgssong „Sway“ von Michael Bublé oder „Soul Bossa Nova“ von Quincy Jones, nicht fehlen.

Die Vorfreude bei den Musikern steigt und alle wollen – am liebsten vor vollem Haus – die Ergebnisse der intensiven Probenarbeit präsentieren.