Erst Heimatgefühl – dann Integration

Der Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Senden, Hans Meckling, begrüßte ein „volles Haus“. In seiner Eröffnungsansprache lobte er den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen, die sich bemüht haben, Brücken zu bauen zwischen denen, die als Flüchtlinge nach Senden gekommen sind und denen, die bereits hier waren. „Das ist uns allen sicher nur in einem bescheidenden Umfang gelungen“, so Meckling, der beklagte, dass das Interesse daran, sowohl bei der breiten Bürgerschaft als auch bei den ehrenamtlich Engagierten inzwischen deutlich nachgelassen habe.Gleichzeitig sei auch bei den Neubürgern ein gewisser Rückzug zu spüren: „Sie brauchen und wollen auch nicht mehr die ständige Betreuung durch uns Deutsche.“Jetzt stehe bei diesen Menschen eher der Wunsch nach mehr oder weniger lockerem nachbarschaftlichen oder freundschaftlichen Kontakt im Vordergrund, der ihnen auch das Gefühl gebe, wirklich dazuzugehören. Genauso wie die Suche nach einer geeigneten Beschäftigung. Hierin sieht Meckling mögliche neue Aufgaben für die Flüchtlingshilfe.„Die Aufgaben in der Flüchtlingsarbeit haben sich geändert.“ Zu diesem Schluss kommt auch Bürgermeister Sebastian Täger in seinem Grußwort zur Jahresversammlung der Flüchtlingshilfe. Dennoch bleibe die Integration das wichtigste Ziel. „Diese Aufgabe müssen Sie meistern, wir als Gemeinde können nur unterstützen“, sagte Täger in Richtung der Flüchtlingshilfe. Er lobte die Ehrenamtlichen dafür, dass sie sich seit 2015 diesen Herausforderungen stellten. „Ich bin sehr stolz auf das Erreichte“, so Täger und verspricht, die Änderung der Wohnverhältnisse, von denen dann die Asylbewerber profitieren, nicht aus den Augen zu verlieren.Wohl wissend, wie wichtig mehr private Unterkünfte für Sendens neue Bürger sind. Immerhin lebten von den 470 Asylbewerbern in Senden 268 Menschen bereits in privaten Wohnungen und Häusern während 202 noch in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.