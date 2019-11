Das Gute vorweg: Simone Solga ist nicht nur sich, sondern – trotz des Umbaus der Steverhalle – auch ihren Sendener Fans treu geblieben. Denn nach 2013 kehrt die Kabarettistin am Freitag (15. November) um 20 Uhr zurück in die Stevergemeinde. In diesem Jahr betritt sie allerdings die Bühne in der Halle 2 im Sportpark, so das Kulturamt.

Simone Solga lässt alle Hemmungen fallen. Die „Kanzlersouffleuse“ rechnet mit ihrem Arbeitgeber ab, denn was Berlin mit Deutschland macht, das haut den stärksten Gaul um, heißt es in der Ankündigung. Politisch korrekt war gestern, und so steht jetzt schon fest, was der Titel des Abends verspricht: „Das gibt Ärger“. Klare Aussprache, schnelles Reaktionsvermögen, Fähigkeit zur geschmeidigen Meinungsanpassung – bisher für die „Souffleuse“ alles kein Problem.

Ost-Vergangenheit kein Hinderungsgrund, tadelloses Führungszeugnis. Einst noch als „politische Sackkarre“ oder „machtgeile Flüstertüte“ bezeichnet, wurde sie schließlich befördert zur „Pille“ der Merkel, weil sie ganz Schlimmes verhütet. Doch wenn die „Kanzlersouffleuse“ mal auspackt, dann kann Berlin einpacken. Und man weiß, wo so was endet: Vorm Untersuchungsausschuss oder in der Badewanne, heißt es weiter.

Im Vorverkauf kosten die Karten im 1. Rang 17 Euro und im 2. Rang 15 Euro. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro/18 Euro. (ermäßigt jeweils drei Euro billiger). Die Eintrittskarten sind nur an der Information im Rathaus erhältlich.