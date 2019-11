Das Joseph-Haydn-Gymnasium hat eine neue stellvertretende Schulleiterin: Nach dem Ausscheiden von Michael Fels steht Bianca Gouterney jetzt Direktor Frank Wittig bei der Bewältigung zahlreicher administrativer Aufgaben verantwortlich zur Seite.

„Ich bin gerne Lehrerin, aber auch organisatorische und planerische Aufgaben machen mir Spaß. Meine neue Tätigkeit sehe ich als riesige Herausforderung“, erklärt die 42-Jährige, warum sie bereit war, sich zusätzliche Arbeit auf die Schultern zu laden. So muss sie künftig so manchen schulinternen Balance-Akt bewältigen, zum Beispiel dann, wenn Kollegen ausfallen und Vertretungspläne erstellt werden müssen. Ferner zeichnet sie für das Finanzwesen des Gymnasiums mitverantwortlich – bei Abrechnungen von Klassenfahrten, Dienstfahrten und Anschaffungen für die Schule.

„Eine meiner weiteren Aufgaben ist es, Projekte voranzutreiben. MINT und Digitalisierung – das sind unsere großen Baustellen. Hier sind viele Gespräche zu führen mit Kooperationspartnern, Schulträger und Kollegium“, erläutert Gouterney, die aktuell mit einem Kollegen-Team Projekttage zum Thema Nachhaltigkeit vorbereitet. Diese Unterrichtseinheit soll vom 3. bis 5. Februar laufen.

„Wir sind eine moderne Schule, die Kinder und Jugendliche auf die zunehmenden Herausforderungen der digitalisierten Welt vorbereitet. Ich sehe es als stetige Aufgabe, dass wir diesbezüglich noch besser werden“, konstatiert Gouterney. Gleichwohl dürfe die Wertevermittlung nicht vernachlässigt werden: „Neben allem, was wir an Wissen vermitteln, um unsere Schüler sehr gut auf das Berufsleben vorzubereiten, liegt es mir am Herzen, sie zu verantwortungsbewusstem Handeln zu erziehen.“ Dies gelte bezüglich der politischen, religiösen und philosophischen Bildung gleichermaßen. „Und es ist mir wichtig, das kritische Denken zu fördern“, betont die neue stellvertretende Schulleiterin.

Bianca Gouterney ist 42 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines elfjährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter. Sie lebt mit ihrer Familie in Albachten.

Am Joseph-Haydn-Gymnasium ist sie seit 2009 tätig. Dort unterrichtet sie die Fächer Mathematik und Evangelische Religion. Darüber hinaus war die neue stellvertretende Schulleiterin bis dato für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Gymnasiums zuständig.