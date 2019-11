Was lange währt, wird endlich gut: Nach intensiven Vorbereitungen ist das Joseph-Haydn-Gymnasium (JHG) jetzt in Dresden offiziell als Vollmitglied in das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC aufgenommen worden. Schulleiter Frank Wittig nahm dort die Mitgliedsurkunde aus den Händen von Gerald Heinze , Abteilungsleiter für allgemeinbildende Schulen/Kindertagesbetreuung im Staatsministerium für Kultus, und Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender MINT-EC, entgegen.

MINT steht für die Unterrichtsfächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Zertifikat weist diesbezüglich eine besonders hohe Kompetenz aus. Eine Fachjury hatte die Wiederbewerbungen des JHG begutachtet und der Schule „ein hervorragendes MINT-Profil attestiert“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir freuen uns, dass unsere Arbeit im MINT-Bereich nun durch eine Vollmitgliedschaft belohnt wird. Mein Dank gilt dem gesamten Kollegium, insbesondere den treibenden Kräften der MINT-Fachschaften“, sagt Schulleiter Frank Wittig, laut Mitteilung.

Interessierte Schulen können sich einmal jährlich bewerben und am MINT-EC-Auswahlverfahren teilnehmen. Die Schulen müssen qualitative und quantitative Kriterien erfüllen und ein anspruchsvolles und umfassendes MINT-Profil nachweisen, heißt es weiter. Abgefragt werden Kriterien wie Leistungskurse, Angebote in allen MINT-Fächern, Angebote zum fächerübergreifenden, forschenden Lernen, Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft oder regelmäßige Wettbewerbsteilnahmen.

Als MINT-EC-Schule stehen den Schulen die umfangreichen Weiterbildungs- und Förderangebote für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen, die MINT-EC gemeinsam mit hochkarätigen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft organisiert, offen. Darüber hinaus unterstützt MINT-EC die Vernetzung der Schulen untereinander sowie mit Unternehmen oder wissenschaftlichen Einrichtungen.

So ist die MINT-EC-Schulleitertagung ein Format, das einmal jährlich die Schulleitungen aller MINT-EC-Schulen an einer der Netzwerkschulen zusammenführt und zum Austausch auf Leitungsebene sowie zur Weiterbildung einlädt. Während der zweitägigen Veranstaltung informieren sich die Teilnehmenden über MINT-Angebote, besuchen Workshops zu Managementthemen und hören Fachvorträge.