Die Jugendkunstschule (Juku) Senden hat für die kommenden beiden Jahre einen neuen Vorstand gewählt. Alle bisherigen Mitglieder des Leitungsteams wurde erneut das Vertrauen ausgesprochen. Erste Vorsitzende bleibt die Bildende Künstlerin Anke Kahner , zweite Vorsitzende und Schriftführerin ist die Rechtsanwältin Karine Guilleaume-Ucar . Gabriele Reimchen bleibt für die Kasse zuständig, teilt die Juku mit.

Im Tätigkeitsbericht wurden den Mitgliedern die umfangreichen Aktivitäten des Vereins vorgestellt. Neben Projekten im Kulturrucksack haben weitere kostenlose künstlerische Angebote, zum Beispiel im Sommerferien-Programm der Gemeinde Senden stattgefunden, die sehr gut besucht waren (WN berichteten). Auch die Feriengäste aus Tschernobyl nahmen an einem Kreativangebot teil.

Die Jugendkunstschule beteiligte sich am Europatag. Und anlässlich des Begegnungsfestes der Flüchtlingshilfe konnten am Stand der JuKu verschiedenste Schmuckstücke kostenlos gestaltetet werden. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung geförderten Projekts „Bündnisse für Bildung“ wurde ein Halbjahresprojekt an einer Grundschule in Lünen abgeschlossen. Ein Jahresprojekt an einer Selmer Grundschule läuft bis zum Frühsommer 2021 und ein Grundschulprojekt in Münster endet im Herbst 2021. Für weitere „Bündnisse für Bildung“ Projekte liegen Anfragen aus verschiedenen Städten vor, heißt es weiter.

Auch der wöchentliche kreative Mädchentreff (donnerstags, 16 bis 18 Uhr) der Jugendkunstschule läuft erfolgreich und wird voraussichtlich auch im kommenden Jahr gefördert. In 2021 sind wieder Kulturrucksack-Projekte in Planung. Für die Sommerferien soll erneut „Ein Sommer voller Kreativität“ durchgeführt werden.