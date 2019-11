Nach dem Vorfall, der sich bereits am 27. Oktober 2019 (Sonntag) gegen 18 Uhr ereignete, sucht die Polizei nach der Fahrerin eines roten Kleinwagens. Sie hatte mit ihrem Auto hinter dem Wagen des Lüdinghausers angehalten und hinterher mit dem verhinderten Helfer gesprochen.

Der Lüdinghauser war mit seinem Auto in Senden auf der B235 unterwegs gewesen, als seine Beifahrerin und er in Höhe einer Geschäftszeile eine offensichtlich hilflose Person auf dem Gehweg liegen sahen. Der 30-Jährige hielt an und sprach den Mann an. Dieser sprang unvermittelt auf und verletzte den Helfer mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Tatverdächtige in Richtung Innenstadt. Nach der plötzlichen Attacke unterhielt sich der der Lüdinghauser mit der Frau, die hinter ihm mit ihrem roten Kleinwagen angehalten hatte. Diese Frau - sowie weitere Zeugen - werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591/7930 zu melden.