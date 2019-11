Frecher Humor mit reichlich Tiefgang

Einen Hauch vom Kölner Karneval durchzog am Mittwochabend den oftmals von ernster Politik bestimmten Bürgersaal des Rathauses. Auf Einladung der Kirchengemeinde St. Laurentius und mit Unterstützung des Kulturamtes war der weit über die Grenzen der Domstadt bekannte Büttenredner Willibert Pauels gekommen. Als „De Bergische Jung“ erklärte er mit süffisanten Plaudereien den Geist des Humors unter dem Dach der strengen katholischen Kirche .

Schon von der ersten Sekunde an hatte der umtriebige Diakon mit roter Knollennase, überdimensionierter Kassengestellbrille und zu eng sitzendem Hut die Sympathien aller im Sturm erobert. Den standesgemäßen Empfang lernten die Gäste unter Anleitung des charmant-verschmitzten Diakons sofort. So konnte er unter den Klängen des von den Gästen mitgesungenen Karnevalslied „Heidewitzka, Herr Kapitän“ wie bei einer Stunksitzung großen Einzug halten.

Willibert Pauels hat aus seiner Berufung gleich einen zweifachen Beruf bemacht. Geblendet vom Glanz eines Geistlichen im barocken Messgewand vor dem Hauptaltar war sein erster Berufswunsch „Priester“. Begeistert vom Clown in der Zirkusarena war auch der zweite Wunsch schon seit Kindheitstagen vorhanden. Da wie er selber schreibt, seine Hormone nicht mitspielten, wurde er schließlich Diakon mit ausgelebter karnevalistischer Leidenschaft. Seit fast 45 Jahren begeistert er sein Publikum mit einer ganz speziellen „katholisch“ geprägten Art karnevalistischer Kunst.

Lachen und Lauschen wechselten sich bei den Gästen während des karnevalistischen Vortrags von Willibert Pauels ab. Foto: Axel Engels

Immer wieder griff er auch ernstere Themen auf, hinter jeder noch so humoristisch gefärbten Anekdote verbarg sich Lebenserfahrung, wurde man zum Mit- und Nachdenken angeregt. Denn der Meister der gehobenen Unterhaltung hat selber vor sechs Jahren unter einer Depression gelitten, sich fachkundige Hilfe geholt und seine Erfahrungen dann in dem Buch „Wenn dir das Lachen vergeht“ einer breiteren Leserschaft zugängig gemacht. Solch ein einschneidendes Lebensereignis hinterlässt Spuren, daher widmete er diesen Abend nicht nur den geistreichen Witzen aus der Karnevalshochburg, immer wieder machte er philosophische Exkurse mit großem Anteil an Lebenshilfe. Sein Programm stand unter dem Leitbild des „Über den Dingen stehen zu können“, und da das Leben eben die besten Geschichten schreibt, erfuhr man ganz viel über Gott und die Welt, über Kardinäle und andere Kirchenobere.

So hatte er ein ganz eigenes Verhältnis zum Erzbischof Kardinal Meisner, dem unzählige Beschwerdebriefe über den in der fünften Jahreszeit so vielbeschäftigten Diakon geschickt wurden. „Der hat sogar ein Doppelbett, damit er sich auch nachts querlegen kann“. Willibert Pauels hatte sogar schon eine Anzeige wegen Gotteslästerung für einen Witz auf einer Sitzung erhalten, dessen offenkundige Harmlosigkeit er in Senden demonstrierte.

Willi Brand und Honecker, zwei Frauen auf einem Friedhof bis hin zu Tünnes und Schäl: Dem liebenswerten Jecken mit Tiefgang gingen die Themen an nie aus. Wer so etwas erlebt hat, für den ist klar: Menschen wie Willibert Pauels braucht eine lebendige Kirche.