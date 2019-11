Auch in diesem Jahr bitten die Johanniter der Preußischen Genossenschaft wieder um Unterstützung und Mithilfe für ihre „Aktion Weihnachtsfreude 2019“ für die Alten, Kranken und Bedürftigen im Betreuungsgebiet im ehemaligen Ostpreußen.

Die Preußische Genossenschaft versorgt regelmäßig sechs Sozialstationen mit medizinischen Hilfsgütern, Medikamenten und Verbandmaterial in Fahrten mit ihren eigenen Lkw. Bei der ambulanten Pflege durch die Schwestern zusammen mit ehrenamtlichen Ärzten wird doch immer wieder die erschreckende und bedrückende Armut und Hilfsbedürftigkeit deutlich. Es tut dann gut, wenn man – auch mit Hilfe aus der Gesellschaft hier im Münsterland – die tägliche Not ein wenig hat lindern können – und die Hilfe kommt an, heißt es in einer Mitteilung.

Jetzt, in den letzten Wochen dieses Jahres werden sich wieder eine Reihe von Hilfsteams in das ehemalige Ostpreußen aufmachen, um Spenden, Heil- und Hilfsmittel sowie Weihnachtspakete zu den Bedürftigen zu bringen. Bei den Bewohnern der betreuten Altenheime herrscht immer eitel Freude, wenn sie den Johanniter Lwk ankommen sehen. Die Päckchen mit den Spenden werden nur an sehr bedürftige Familien und Menschen übergeben, heißt es weiter.

Mit der Unterstützung von Einzelpersonen aus der Gesellschaft hoffen die Bösenseller Janice Vogel und ihr Mann Klaus Vogel , Mitglied des Johanniterordens, auf viele bunte Weihnachtspakete aus dem Münsterland.

Mögliche Inhalte der Päckchen in der Größe eines Schuhkartons sind zum Beispiel löslicher Kaffee, Tee, Marzipan, Schokolade, Lebkuchen, Weihnachtskeks, Kerzen oder weihnachtliche Servietten, warme Socken, Handcreme oder Dinge des täglichen Gebrauchs. Die Päckchen sollen weihnachtlich verpackt werden und unbedingt gekennzeichnet sein entweder für eine Familie (mit F) oder einen Erwachsenen (kein Zeichen). Keine ausschließliche Kinderpäckchen sollen dieses Jahr gespendet werden.

Pakete können bis zum 21. November (Donnerstag) abgegeben werden bei: Bücher Schwalbe, Herrenstraß 3, Senden, St. Johannes Apotheke, Espelstraße 17, Bösensell. Näher Informationen erteilt Janice Vogel, ✆ 01 70-4 03 35 93 (auch über Whatsapp).