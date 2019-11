55 Sendener Pedalritter saßen bis dato beim Kreisverband Münsterland des Allgemeinen Fahrrad-Clubs ( ADFC ) im Sattel. Seit Mittwochabend sind es 57. Denn bei der Gründung der ADFC-Ortsgruppe Senden im „Journal“ entschlossen sich zwei bisher nicht organisierte Radler spontan zum Beitritt. Als Geburtshelfer der nunmehr 25. Ortsgruppe im Kreisverband betätigten sich der ADFC-Kreisvorsitzende Peter Wolter und Vorstandsmitglied Lux van der Zee.

Zum Sprecher der Sendener Pedalritter wurde Hans-Jörg Klären gewählt. „Ich bin schon seit Jahren Mitglied im ADFC und finde, dass man den Kommunalpolitikern auf die Pelle rücken muss, damit mehr für die Fahrradfahrer getan wird“, sagt der 66-Jährige. Dabei spricht er aus Erfahrung: „Als Berufspendler bin ich pro Jahr zwischen 2000 und 3000 Kilometern mit dem Fahrrad nach Münster gefahren“, erzählt der Sendener. Als Stellvertreterin steht ihm in der neugegründeten Ortsgruppe Christa Eßmann zur Seite. Das Amt des Radtourenleiters hat Eduard Röttger übernommen. Er soll demnächst an einem ADFC-Seminar in Münster teilnehmen. Dort wird vermittelt, wie Rad-Gruppen sicher durch den Verkehr geleitet, Radtouren professionell vorbereitet und durchgeführt werden.

„Insgesamt ist die Situation für Fahrradfahrer in Senden gar nicht schlecht, aber durchaus verbesserungswürdig“, sagt Wolter. Deshalb sei es wichtig, mit der ADFC-Ortsgruppe eine offizielle Vertretung der Radfahrer zu haben, die mit Politik und Verwaltung das Gespräch sucht. „Die Voraussetzungen sind gut. In der Gemeinde gibt es offene Ohren.“ Im Kreisverband Münsterland seien aktuell über 4300 Pedalritter organisiert.

Neben der Vertretung auf politischer Ebene bietet der ADFC auch für jedes einzelne Mitglied Vorteile. So bekommen ADFC-Mitglieder , laut Wolter, bei Pannen oder Unfällen im Alltag, in der Freizeit und auf Reisen schnell und unkompliziert Hilfe. Sie können auf angebotene Radtouren zugreifen und bleiben durch den „Leezen-Kurier“ sowie weiteres Informationsmaterial in Sachen Fahrrad und Verkehr rundum auf dem Laufenden.