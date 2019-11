Egal, ob man auf der Suche nach einem Geschenk für Freunde und Verwandte ist oder etwas Schönes für sich selbst erstehen möchte: Auf dem traditionell vorweihnachtlichen Kunst- und Hobbymarkt im Sendener Rathaus dürfte man auch an diesem Wochenende fündig werden. Ob Modeschmuck-Unikate, Baby-Stricksachen, Krippen, Teddybären oder Acrylmalerei, die Aussteller aus der Gemeinde Senden und der näheren Umgebung bieten auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Sortiment.

„Wie fast immer hatten wir mehr Anfragen als Plätze“, erklärte Volker Sowade vom Sendener Kulturamt bei der offiziellen Eröffnung des Marktes am Donnerstagabend. Durch die familiäre Atmosphäre sei die Veranstaltung sehr beliebt bei kreativen Hobbykünstlern – und selbstverständlich auch bei all denen, die Ausschau nach schönen und außergewöhnlichen Geschenken halten. Bei der Vergabe der Ausstellungsplätze werde daher darauf geachtet, dass das Angebot ein möglichst großes Spektrum an Materialien, Motiven und Ideen umfasse.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es eine Cafeteria mit selbst gebackenen Kuchen sowie eine Tombola, für die jeder Aussteller einen Preis gestiftet hat. Der Erlös aus Cafeteria und Tombola kommt in diesem Jahr der Arbeit der Lebenshilfe Senden und der Sendener Tafel zugute. Eröffnet wurde der Markt am Donnerstagabend mit einer musikalischen Untermalung durch das „Martin-Peitz-Trio“.

„24 Aussteller haben wir in diesem Jahr“, berichtete Sowade. „Bei der Zahl musste ich spontan an einen Adventskalender denken, bei dem auch hinter jedem Kläppchen eine schöne Überraschung wartet.“ Uta Steyvers von der Lebenshilfe Senden und Herbert Jakobs von der Sendener Tafel stellten den Anwesenden kurz ihre Arbeit vor. anschließend klang die Eröffnung bei einem Umtrunk aus.