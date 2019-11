„Ich wünsche mir, dass wir heute den Volkstrauertag auch als Mahnung und Aufruf verstehen, fremdenfeindlichen und ausgrenzenden Tendenzen mit Mut entgegen zu treten und uns weiterhin mit hohem Engagement für ein friedliches Miteinander in unserer Gemeinde einzusetzen“. Mit diesen Worten rief Bürgermeister Sebastian Täger am Sonntag die über 70 Teilnehmer der VdK-Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und an das durch Krieg verursachte Leid aufrecht zu erhalten. „Denn wer die Geschichte eines Landes nicht kennt oder nicht verstehen will, der kann auch nicht die Zukunft eines Landes gestalten.“

Vor diesem Hintergrund legte Täger den Finger auf die Wunden aktueller Zeitströmungen: „Wahrer Frieden kommt von innen, so heißt es. Wer sich jedoch die zunehmende Sprachverrohung und die vielen Hasskommentare im Internet oder den gar nicht so sozialen Medien – auch in unserer Gemeinde – anschaut, der sucht ,wahren‘ Frieden oft vergeblich.“

Kritisch äußerte sich der Bürgermeister auch zum jüngsten Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen: Jeder vierte Wähler habe eine Partei gewählt, deren „nationalistischer Flügel vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und deren Vorsitzender zu recht als Faschist bezeichnet werden darf.“ Ebenso erinnerte Täger an die Anschläge des nationalsozialistischen Untergrunds sowie an den antisemitischen Anschlag in Halle.

Es sei wichtig, betonte VdK-Vorstandsmitglied Herbert Beuckmann, die „Nichtwissenden und auch die Jugend“ über die Bedeutung des Volkstrauertages aufzuklären. „Wir blicken zurück auf ein Kapitel deutscher Geschichte, das in Deutschland, Europa und in vielen anderen Teilen der Welt unsagbar viel Not, Elend, Vertreibung, Verletzungen, Verwundungen, dauerhafte körperliche sowie psychische Gewalt und Traumata ausgelöst hat.“ Um den Frieden auf Dauer zu bewahren seien Demokratie sowie ein „wirtschaftlich und politisch vereintes Europa von unschätzbarem Wert.“