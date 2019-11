Seit vier Jahren hat das Karnevalsfieber sie fest im Griff: Die Kostüme werden aufwendig gestaltet sowie mit Nachbarn und Freunden aus Bösensell, Roxel und Albachten abgestimmt. Nun folgt die nächste Stufe: In der neuen Session werden Werner und Sarah Gründer die Bösenseller Narren regieren. Vom Vorjahres-Prinzenpaar Olli Schulte-Sienbeck und Samira Rieckenberg haben sie am Samstag bei der „Prinzenbeerdigung“ die Jecken-Insignien übernommen. „Es war eine tolle Erfahrung. Es hat viel Spaß gemacht“, sagte Schulte-Sienbeck, während er das Zepter übergab. „In der kommenden Session feiert der K.E.B. 60. Geburtstag. Prinzenpaar zu sein, sollte euch eine Ehre sein.“

Werner I. und Sarah I. leben seit neun Jahren in Bösensell, wo si im „Nieländer“ ein Haus gebaut haben. „Wir wollen, dass der Karneval in Bösensell weiterlebt“, wünschen sie sich für viele weitere Jahre. Das Highlight ihrer Regentschaft soll das „KoLa-Kappenfest“ am 22. Februar 2020 bei Temme werden. Bei der „Prinzenbeerdigung“ betonte der Elferrat, dass weitere Karnevalsfreunde jederzeit willkommen sind.